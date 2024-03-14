Четверг, 14 Марта 2024 14:59

АрмИнфо. Первый командующий пограничными войсками Армении, генерал-майор Левон Степанян не исключил денонсации договора между Арменией и Россией о пребывании российских пограничников в стране от 1992 года на фоне текущих процессов в двусторонних отношениях.

"Не приведи господь этому случиться. Последствия будут для нас катастрофическими, мы вернемся к положению дел, которые были в начале 1990-ых. И не столько из-за турок, а из-за нас самих, нашего поведения", - отметил генерал, при этом призвав поинтересоваться у армянской стороны, насколько она обеспечивает свои обязательства по предоставлению личного состава.

Он напомнил, что армянская сторона обязана обеспечивать со своей стороны 50%-ую комплектацию личного состава, меж тем, ту цифру, которую она в реальности обеспечивает - позорна.

"Поинтересуйтесь, сколько они денег дают, и сколько мы даем! Очень много проблемных вопросов! Армянская сторона с 2000 года очень плохо финансирует, что приводит к сокращению личного состава. И пришли к тому, что несколько десятков человек обеспечивают более 300 кв.км границы с Турцией", - возмутился Степанян, признав, что современные технологии, безусловно, позволили сократить число пограничников на границе, но тем не менее границ требует того, чтобы ее содержали в порядке, должным образом оборудовали.

Генерал также признался, что не так, чтобы он не хотел, чтобы Армения самостоятельно обеспечивала охрану всего периметр собственных государственных рубежей, однако проблема в том, что у нее просто нет таких ресурсов. По его словам, Армения сегодня кое- как содержит собственную армию. "Если они уйдут, у нас будут серьезные проблемы. Давайте более серьезно отнесемся к этому вопросу. Вначале 1990-ых, именно благодаря русским нам удавалось предотвращать серьезные провокации с турецкой стороны", - добавил Степанян, на пресс-конференции в Ереване.

Отметим, что Статус пограничных войск России, находящихся на армянской территории, регулируется соответствующим договором между РФ и Республикой Армения. Документ был подписан в Ереване еще 30 сентября 1992 года. В нем, в частности, указывается, что свои действия по охране государственной границы наши погранвойска согласовывают с президентом и правительством Армении. "Пограничные войска РФ, находящиеся на территории Республики Армения, уважают суверенитет Республики Армения, соблюдают местное законодательство и не допускают вмешательства во внутренние дела Республики Армения", - указывается в договоре.

В свою очередь, местные власти, согласно документу, "уважают правовое положение пограничных войск РФ, лиц, входящих в их состав, и членов семей этих лиц и не допускают никаких действий, затрудняющих выполнение пограничными войсками РФ своих задач". "Они принимают необходимые и согласованные с пограничными войсками РФ меры, обеспечивающие их безопасность, а также сохранность имущества войск, включая меры по предупреждению любых противоправных действий", - следует из текста договора.

При этом для урегулирования вопросов, связанных с пребыванием российских пограничников в Армении, стороны договора должны назначать своих уполномоченных (статья 27), а для решения вопросов, связанных с толкованием или применением договора, "создается смешанная комиссия, в состав которой каждая из сторон назначает трех своих представителей" (статья 28). В случае если такая комиссия не сможет разрешить переданного ей вопроса, он "передается на разрешение по дипломатическим каналам в возможно короткий срок". При этом сам договор может быть изменен с согласия обеих сторон (статья 29).