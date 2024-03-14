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АрмИнфо. Вопрос укрупнения высших учебных заведений Армении является сложным процессом, и требует принятия сложных решений. Об этом 14 марта журналистам заявила министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян, комментируя вопрос о будущем Ереванской государственной консерватории им. Комитаса.
Ранее сообщалось, что власти страны намерены закрыть вуз и перевести его в создаваемый Академгород. По данным армянских СМИ, здание нынешней Консерватории планируется продать под гостиницу. Всего планируется оставить до 8 учебных заведений со 100%-ым государственным участием.
Как подчеркнула Андреасян, ведомство еще в июле прошлого года пригласило вузы к обсуждениям по программе укрупнения высших учебных заведений страны, что предусмотрено программой развития образования до 2030 года. По результатам обсуждений было принято решение о том, что вузы до 15 февраля текущего года должны были представить свои предложения.
По всем направлениям сформированы рабочие группы, которые подробно обсудят все имеющиеся проблемы. По линии развития искусства, продолжила министр, 12 марта уже состоялись первые обсуждения, и в них приняли участие представители Консерватории. "Понятное дело, что в процессе обсуждений должны будут учтены многие вопросы. В этой ситуации самым лучшим выходом из положения являются обсуждения и переговоры, в которых должны быть учтены мнения и замечания всех заинтересованных сторон>, - сказала министр, добавив, что вопрос объединения вузов с научно-техническими институтами является требованием закона.
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