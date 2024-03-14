Четверг, 14 Марта 2024 14:46

АрмИнфо. Выводу российских пограничников из аэропорта "Звартноц" преднамеренно дается политической подтекст. Подобное мнение на пресс- конференции в Ереване 14 марта выразил первый командующий пограничными войсками Армении, генерал-майор Левон Степанян.

"Не считаю серьезными разговоры по поводу вывода российских пограничников из нашей воздушной гавани. В аэропорту "Звартноц" служат 3-4 российских пограничника. Они действуют по законодательству РА и подчиняются армянскому командованию и без его разрешения ничего не делают", - подчеркнул Степанян.

По его убеждению, если бы этот вопрос поднимался 10 -20 лет назад такой реакции не было, даже обсуждений никаких бы не было. "Никто ничего не говорил, когда по моей просьбе русские ушли из гюмрийского аэропорта. В своем время они там стояли, сейчас их там нет. Но, вы что-то об этом слышали? В той же логике можно было бы обеспечить вывод из Звартноц"", - считает генерал.

Он также напомнил, что договор, подписанный в 1992 году, предполагает замещение российских пограничников армянскими по мере готовности армянской стороны.

"Почему же мы не начинаем вопрос замещения войск с сухопутных границ с Ираном, Турцией, а начинаем с "Звартноц"? Это говорит о том, что вопрос имеет политической подтекст", - уверен Степанян.

Генерал считает опасными начавшиеся процессы. Степанян также задался вопросом, а армянские власти интересуются тем, что сегодня происходит на армяно-турецкой границе, где так же есть ряд проблем.

Он обратил внимание, что сейчас делаются попытки настроить армянское общество против России. "Из России следует негативная реакция, поскольку там понимают что происходит", - добавил генерал, напомнив, что вначале 1990-ых на армяно-турецкой границе был бардак, воровство, незаконное рыболовство, торговля, в том числе и людьми.

По его словам, именно с его приходом вопрос стал урегулироваться. Он также напомнил, что в российских погранвойсках служат армянские и российские пограничники 50 на 50.

На уточнение, готовят ли в Армении пограничников, генерал отметил, что подготовку в стране начали лишь в прошлом году, а в целом кадры готовятся в России, и какое-то время это делалось и на Украине.

Напомним, что 6 марта, секретарь армянского Совбеза Армен Григорян сообщил, что страна намерена самостоятельно осуществлять пограничный контроль в международном аэропорту "Звартноц", добавив, что власти Армении оповестили об этом решении Россию, отправив официальное письмо. А уже 12 марта на пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянская сторона может сама обеспечить службу в аэропорту "Звартноц" без помощи российских пограничников.

Их коллеги из Армении выразили благодарность россиянам за службу. Полный вывод российских пограничников из аэропорта должен быть завершен 1 августа текущего года.