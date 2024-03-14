Четверг, 14 Марта 2024 14:45

АрмИнфо. Система выдачи гражданам Армении электронных рецептов регулируется в ежедневном режиме. Об этом 14 марта журналистам заявила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян.

По ее словам, и пациенты, и врачи постепенно адаптируются к новой системе, в результате применения которой уже выписано свыше 90 тысяч электронных рецептов. "А это говорит о том, что система работает очень активно", - сказала министр, принеся извинения за временные неудобства для граждан. Она добавила, что внедрение любой новой системы требует времени для ее адаптации к реалиям и ее созвучной со всеми структурами работы. Министр заверила, что через несколько дней имеющиеся проблемы найдут свое разрешение.

Отвечая на вопрос о критике со стороны депутата от правящей фракции <Гржданский договор> Арсена Торосяна о несвоевременности системы, Аванесян заметила, что можно бесконечно переносить сроки реформ в ожидании более подготовленного общества и необходимой техники, но политика армянского правительства заключается в необходимости реализации всех реформ в четко оговоренные сроки с решением в процессе возникающих проблем. "Система готова, врачи тоже готовы, и необходимо двигаться вперед", - отметила министр.

Отвечая на вопрос о врачебной тайне, Аванесян подчеркнула, что эта проблема была обсуждена, и ей даны решения, направленные на обеспечение максимально закрытого характера информации о состоянии здоровья пациентов. "Не забывайте, что именно бумажный оборот рецептов, способствует раскрытию врачебной тайны. В электронном виде эти проблемы сведены к минимуму", - заверила глава Минздрава.

Напомним, что с 1 марта более 500 наименований лекарств продаются по электронным рецептам. Система электронных рецептов начала внедряться поэтапно: с июля 2023 года в нее вошли 75 наименований лекарств для 12 заболеваний. С 1 марта в систему вошли еще 470 видов лекарств, а с 1 января 2025 года - еще чуть больше 2 560 лекарств. Чуть больше 800 наименований лекарств по-прежнему можно будет купить без рецепта. Попытка урегулировать продажу лекарств по рецептам была предпринята в Армении еще в 2018 году, но в силу ряда причин тогда это не получилось.

Электронный рецепт - это цифровой аналог бумажного документа, который имеет ту же юридическую силу, что и последний, и может быть отоварен в аптеке. Его можно назвать родственником обычного рецепта на лекарственные препараты, выписываемого на бумажном бланке, но в виде электронного документа.