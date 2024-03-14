Четверг, 14 Марта 2024 14:10

АрмИнфо. Необходимо пересмотреть предстоящие задачи и приоритеты в вопросе пленных, заложников и пропавших без вести. Об этом на заседании межведомственной комиссии по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести заявил глава комиссии, директор Службы национальной безопасности РА Армен Абазян.

Как передает пресс-служба СНБ РА, Армен Абазян, в частности, подчеркнул важность проведения переговоров с соответствующей структурой Азербайджана с учетом заявлений сторон о готовности к сотрудничеству.

В ходе заседания комиссии было отмечено, что Следственным комитетом РА ведется предварительное расследование обстоятельств исчезновения пропавших без вести лиц. Представители Следственного комитета РА представили информацию о ходе предварительного следствия.

Подчеркнута необходимость обеспечения постоянной информационной связи между комиссией и членами семей пропавших без вести. Было отмечено, что комиссия и приданная ей рабочая группа продолжает работу с родителями и родственниками, осуществляет прием заявлений по волнующим их вопросам, поскольку защита прав родителей на получение информации является одним из неотделимых принципов в деятельности структуры.

Участники заседания отмечали необходимость сотрудничества с международными правительственными и неправительственными организациями и делегацией Международного Комитета Красного Креста в Армении по вопросу о возвращении военнопленных и мирных жителей.

В ходе заседания были подняты вопросы, связанные с различными сферами, волнующие родителей пропавших без вести, проведены обсуждения и высказаны предложения по возможным вариантам решения имеющихся проблем.