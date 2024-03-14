Четверг, 14 Марта 2024 14:05

АрмИнфо. Кандидат исторических наук, тюрколог Варужан Гегамян предрекает Сюнику судьбу Нахиджевана. По его словам, турецкая газета "Turkiye Gazetesi", близкая к власти, опубликовала важные подробности армяно-турецких переговоров, состоявшихся на дипломатическом форуме в Анталии.

Гегамян отмечает, что согласно источникам газеты, турецкая делегация во главе с Сердаром Кылычем предложила представителям Армении предоставить Сюникской области (Зангезуру) особый статус по модели, подобной той, которую имеет "Калининград, связанный с Россией, но в то же время, выступающий в качестве автономной области".

"То, что основной целью турецко-азербайджанской пары сейчас является Сюник, не вызывает сомнений, но эти детали очень важны для нас, чтобы понять текущую тактику врага.

В контексте этой новости становится понятной турецко-азербайджанская пропаганда о "западном Зангезуре". В ближайшем будущем вполне вероятно, что после обеспечения проживания азербайджанцев для разграбления Сюника будет предложен особый статус Сюника под контролем Турции. Это похоже на судьбу Нахиджевана.

И если информация газеты верна, то теперь мы знаем, о чем де-факто представители Армении ведут переговоры с Эрдоганом во время их "постоянной связи"", - резюмировал кандидат исторических наук.