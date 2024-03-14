Четверг, 14 Марта 2024 14:02

АрмИнфо. Приверженность Армении целям устойчивого развития и их национализации основана на ее решимости создать благоприятную среду для развития человеческого капитала и защитить основные права человека в стране. Об этом заявил замглавы МИД Армении Ваан Костанян, 13 марта в Женеве, в ходе выступления на сегменте высокого уровня Регионального форума по устойчивому развитию ЕЭК ООН.

Он констатировал, что последний доклад Генерального секретаря четко демонстрирует, что мир сильно отстал в реализации Повестки дня на период до 2030 года, в деле реализации Целей устойчивого развития возникают беспрецедентные вызовы: от изменения климата и бедности до конфликтов и грубых нарушений прав человека.

"Важно пересматривать стратегии, продвигать глобальное партнерство и действия по ускорению прогресса в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР). Поэтому Армения поддерживает "Нашу общую повестку" Генерального секретаря и его преобразующие действия, направленные на обеспечение реализации мандата системы ООН по обеспечению мира, устойчивого развития и защиты прав человека для всех народов", - отметил Костанян.

Он проинформировал, что Армения приложили значительные усилия для обеспечения инклюзивного и качественного образования, доступной системы здравоохранения и надежных услуг социальной защиты, а также для достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин во всех сферах общественной жизни.

"Содействие эффективному управлению и прозрачности, построение подотчетных государственных институтов и политика абсолютной нетерпимости к коррупции являются одними из приоритетов нашего правительства.

Благодаря этим реформам, экономика Армении за последние четыре года сохранила двузначные темпы роста, выведя десятки тысяч людей из бедности и сохранив финансовую стабильность и хорошие экономические перспективы. Благодаря этим реформам мы смогли удовлетворить краткосрочные потребности более 108 000 армян, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха в сентябре прошлого года.

Армения считает, что мир и безопасность являются важными предпосылками устойчивого развития. Будучи развивающейся страной, не имеющей выхода к морю, Армения осознает жизненную важность инклюзивной связности, открытых границ, полноценно функционирующих дорог и транспортной инфраструктуры", - добавил замглавы МИД Армении.

В этом ключе он напомнил о предложенном армянской стороной проекте "Перекресток мира", который был сформирован при руководстве видением комплексности, инклюзивности, недискриминационного использования региональных каналов и процветания для всех в регионе. "Проект направлен на соединение Востока с Западом и Севера с Югом, создавая условия для реализации значительного потенциала нашего региона", - резюмировал Костанян.