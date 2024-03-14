Четверг, 14 Марта 2024 13:56

АрмИнфо. "Наша главная цель - возвращение на арцахскую землю. Наша главная задача - сохранение духовности и культуры Арцаха за пределами территории республики", заявил секретарь Совета российских соотечественников (СРС) Арцаха Андрей Сергеенко на собрание Совета.

Мероприятие состоялось 13 марта в режиме видеоконференции. В нем также приняли участие соотечественники, проживающие сегодня, помимо Армении, в 6 странах мира: в России, Грузии, Приднестровье, Германии, Польше и Киргизии.

"Наша основная задача - сохранить принципиально значимые культурные институты Арцаха, консолидировать арцахское общество вокруг духовных ценностей, и сделать это в сложившихся условиях: за пределами вынужденно покинутого Арцаха.

Для всего Армянского мира, для Спюрка, для истинных друзей и союзников армянского народа чрезвычайно важно в данном историческом периоде сохранить АРЦАХ: ВНЕ АРЦАХА.

Это касается, как собственно человеческого потенциала, так и духовного, культурного наследия", - отметил Сергеенко, добавив, что имеет в виду арцахские духовные и культурно-просветительские институты, являющиеся основными скрепами в вопросе сохранения идентичности арцахских армян.

По его словам, они же, скрепы, имеют ключевое значение в вопросе укрепления арцахского общества (Арцаха), прежде всего, как этнокультурной целостности.

Вместе с тем Сергее подчеркунл, что особое значение имеет сохранение христианской духовности и арцахского диалекта армянского языка.

"Речь о древнем христианском наследии и об уникальном и неповторимом диалекте, имеющих корневую основу и играющих важнейшую роль в деле сохранения идентичности арцахцев - как армянского происхождения, так и славянского.

В наши дни сохранить Арцах возможно исключительно как этнокультурную общность вне его территории, хотя и эта задача архисложна в сложившихся условиях. Однако без этого невозможно и помышлять о физическом возвращении на арцахскую землю, родину предков.

Только крепкий, консолидированный Арцах за пределами своей исторической территории (земли) способен на полноценное возвращение и возрождение.

Крайне важно, в чьих руках окажется этот судьбоносный процесс по сохранению Арцаха за его пределами, равно, как и чрезвычайно существенно то, какие именно гарантии будут представлены в дальнейшем для возвращения арцахцев на свою родину - Арцах.

И здесь немаловажно отметить значение усилий, прилагаемых представителями различных стран мира по поддержке Арцаха, как этнокультурной общности, для самих арцахцев", - резюмировал он.