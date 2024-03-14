Четверг, 14 Марта 2024 13:54

АрмИнфо. Армянская Ассамблея Америки (Ассамблея) разочарована суммой финансовой помощи, которую администрация Байдена предлагает оказать Армении в 2025 году.

В поступившем заявлении Ассамблеи отмечается, что в бюджетном запросе администрации президента США на 2025 финансовый год рекомендуется выделить $45 миллионов для Армении по линии "Помощь Европе, Евразии и Центральной Азии" (AEECA), а также $6 миллионов по линии международной борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности (INCLE) и $700 000 на международную военную подготовку ( IMET).

Также подчеркивается, что как и в 2023 и 2024 финансовых годах, администрация предложила помощь Азербайджану примерно в $10 миллионов, игнорируя геноцидальные намерения режима Алиева и зверства, совершенные им против армянского народа Арцаха и суверенной Армении.

"Мы разочарованы и глубоко обеспокоены такими недостаточными действиями по предотвращению и борьбе с геноцидом в Нагорном Карабахе", - заявили сопредседатели Ассамблеи Энтони Барсамян и Ван Крикорян.

"Соединенные Штаты не могут выборочно поддерживать демократию в регионе, особенно когда армяне продолжают сталкиваться с нападениями со стороны авторитарных режимов, а также с продолжающимся стиранием их многовекового присутствия, о чем документально подтверждается организацией Caucasus Heritage Watch. Мы призываем администрацию сделать гораздо больше, чтобы помочь демократии, находящейся под угрозой", - добавили сопредседатели.