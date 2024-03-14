Четверг, 14 Марта 2024 13:52

АрмИнфо. Впредь физические лица для получения посылки почтой или другим перевозчиком не будут посещать таможенный орган, сообщает пресс- служба Комитета госдоходов Армении.

Согласно источнику, с 2024 года физические лица, совершающие онлайн-покупки, уведомляются о хранении посылки в таможне исключительно в электронном виде.

В случае возникновения необходимости проведения таможенного контроля и хранения партии товара в таможенном органе граждане больше не обязаны посещать таможенный орган для получения груза - транспортная компания уведомляет физических лиц о нахождении посылки в зоне таможенного контроля и отправляет сообщение на указанный адрес электронной почты и номер телефона для подтверждения обратной связи.

А если окажется, что товар предназначен для личного пользования, то его выпускают, после чего физические лица получают посылку напрямую от перевозчика. Если товар предназначен не для личного использования, а для целей торговли, то разъяснения и информацию о дальнейших действиях физические лица получают в электронном виде.