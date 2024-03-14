Четверг, 14 Марта 2024 13:50

АрмИнфо. Национальное Собрание Ра приветствует резолюцию Европейского парламента "О более тесных связях между ЕС и Арменией и необходимости мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией". Об этом в своем микроблоге в X (бывший Twitter) написал председатель НС РА Ален Симонян.

"Мы благодарим наших европейских партнеров за этот важный шаг. Армения намерена активно работать в направлении реализации положений вышеупомянутой резолюции и углубления сотрудничества с ЕС, основанного на общих демократических ценностях и устремлениях", - отметил спикер армянского парламента.

Напомним, что накануне Европарламент 504 голосами "за" одобрил резолюцию, которой предлагается оказать поддержку Армении и рассмотреть возможность предоставления ей статуса кандидата в члены ЕС. В резолюции признается и приветствуется желание Еревана укреплять и сделать отношения с Евросоюзом приоритетными. Как считают европейские парламентарии, ЕС должен позитивно отреагировать и в полной мере воспользоваться этим потенциальным геополитическим сдвигом и помочь Армении более прочно закрепиться в сообществе демократий. При этом Европарламент призывает к последовательной реализации недавно согласованной Программы партнерства ЕС-Армения, подчеркивая необходимость достижения амбициозных совместных приоритетов сотрудничества. Законодательный орган считает, что развитие партнерства между ЕС и Арменией является логическим шагом в соответствии с выбором Армении в пользу демократии, верховенства закона, борьбы с коррупцией и уважения международного порядка, основанного на общепризнанных правилах.