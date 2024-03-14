Четверг, 14 Марта 2024 13:47

АрмИнфо. С 15 апреля в Армении объявляются трехмесячные учебные сборы резервистов. Решение принято 14 марта на заседании правительства.

<Объявить 15 апреля по 15 июля 2024 года включительно тренировочные сборы резервистов рядового состава, прапорщиков и офицеров, состоящих на учете в резерве первой и второй категории.

Привлечь к сборам до 435 граждан, из них 128 рядовых и младших офицеров, 9 старших офицеров, 298 - офицерского состава (по мотострелковым специальностям, связисты, артиллеристы, по инженерным, техническим, разведывательным, тыловым, специальностям, а также специалистам по ПВО и БПЛА)>, - говорится в документе.

Отмечается, что сборы объявляются в целях повышения воинских способностей резервистов, профессиональной переподготовки и подготовки офицеров резерва из прапорщиков с высшим образованием.