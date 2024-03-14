Четверг, 14 Марта 2024 13:43

АрмИнфо. Европарламент 504 голосами "за" одобрил резолюцию, которой предлагается оказать поддержку Армении и рассмотреть возможность предоставления ей статуса кандидата в члены ЕС.

В резолюции 2024/2580(РСП), Европарламент признает и приветствует тот факт, что Армения решительно подчеркнула свое желание укрепить и сделать отношения с Евросоюзом приоритетными и считает, что ЕС должен позитивно отреагировать и в полной мере воспользоваться этим потенциальным геополитическим сдвигом и помочь Армении более прочно закрепиться в сообществе демократий.

При этом Европарламент призывает к последовательной реализации недавно согласованной Программы партнерства ЕС-Армения, подчеркивая необходимость достижения амбициозных совместных приоритетов сотрудничества. Законодательный орган считает, что развитие партнерства между ЕС и Арменией является логическим шагом в соответствии с выбором Армении в пользу демократии, верховенства закона, борьбы с коррупцией и уважения международного порядка, основанного на правилах.

"Приветствуем приверженность Армении реализации CEPA и прогресс, достигнутый ею в реализации дорожной карты CEPA. Приветствуем тот факт, что правительство Армении признает CEPA в качестве стратегического плана ключевых реформ в Армении. Призываем Комиссию и государства-члены начать работу над дорожной картой для достижения амбициозного улучшения отношений ЕС с Арменией. Считаем, что опыт, полученный в результате соглашений об ассоциации/углубленных и всеобъемлющих зонах свободной торговли с Украиной, Грузией и Республикой Молдова, должен послужить хорошей основой, в частности, в отношении постепенной отраслевой интеграции с единым рынком, которая должна нести ощутимые выгоды на макро- и микромасштабе для Армении", - далее говорится в резолюции.

В Европарламенте вновь подтвердили, что любое европейское государство может подать заявку на вступление в ЕС при условии, что оно придерживается Копенгагенских критериев и принципов демократии, уважает основные свободы и права человека и права меньшинств и поддерживает верховенство закона. "Считаем, что, если Армения будет заинтересована в подаче заявки на статус кандидата и продолжении пути последовательных реформ, укрепляющих ее демократию, это может подготовить почву для трансформационной фазы в отношениях ЕС-Армения. Призываем Комиссию и Совет активно поддерживать стремление Армении к расширению сотрудничества с ЕС не только в сфере экономического партнерства, но и в области политического диалога, контактов между людьми, секторальной интеграции и сотрудничества в области безопасности", - добавили в Европарламенте.

В резолюции также признается, что влияние Российской Федерации на экономику Армении остается высоким. " Призываем Армению проявлять бдительность в отношении возможного обхода санкций ЕС, происходящего в стране. Полностью осознаем уровень и разнообразие угроз, которые Российская Федерация может попытаться использовать против Армении, чтобы наказать ее за ее независимый политический и стратегический выбор. Считаем, что ЕС должен быть готов оказать оперативную помощь Армении для смягчения негативных последствий любых подобных недружественных шагов", - далее говорится в документе.

Вместе с тем, что резолюции отмечается, что за последние 10 лет объем двусторонней торговли Армения-ЕС увеличился и звучит призыв ко всем заинтересованным сторонам предпринять необходимые шаги для дальнейшего укрепления экономических и торговых отношений, в том числе и путем использования как государственных, так и частных инвестиций для содействия устойчивому развитию РА.

"Признаем острую необходимость укрепления сотрудничества между ЕС и Арменией в сфере безопасности и обороны, в то время как Армения пересматривает свое членство в ОДКБ. Призываем ЕС положительно отреагировать на просьбу Армении о поддержке через Европейский фонд мира и оказать поддержку армянским военным. Отмечаем дополнительную ценность регулярных диалогов ЕС-Армения по вопросам политики и безопасности как общей платформы для решения всех вопросов, связанных с безопасностью. Призываем к запуску исследования по оценке гибридных угроз, которое поможет Армении выявить ключевые уязвимости и разработать целевые решения. Приветствуем действия, предпринятые несколькими государствами-членами для оказания оборонительной военной поддержки Армении, и призывает государства-члены рассмотреть аналогичные инициативы", - далее говорится в резолюции Европарламента.

В документе также приветствуется решение Армении "приостановить свое участие в ОДКБ после ее неспособности помочь в борьбе с военной агрессией и искать более надежную архитектуру безопасности и звучит поддержка решению Еревана вывести пограничников ФСБ РФ из ереванского аэропорта".

В резолюции звучит призыв признать прогресс, достигнутый Арменией в реализации соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии, и отмечается, что пришло время начать диалог по визовой либерализации с Арменией.

В Европарламенте также выразили поддержку деятельности EUMA и призвали продлить ее мандат после 2025 года и увеличить ее штат. В резолюции также выражается разочарование и по поводу отказа Азербайджана разрешить миссии действовать на своей стороне границы, и неоднократных клеветнических кампаний, исходящих из Азербайджана против EUMA.

"Выражаем сожаление по поводу того, что российские пограничники, дислоцированные в Армении, заблокировали EUMA доступ к селу Неркин Ханд (опровергалось и СНБ Армении и МИД России -ред.), где 13 февраля от азербайджанских действий погибли четыре армянских военных и осуждаем подстрекательскую риторику официальных лиц Азербайджана против ЕС, его государств-членов, EUMA и властей Армении.

Подчеркиваем, что ЕС должен быть готов ввести санкции в отношении любых физических и юридических лиц, которые угрожают суверенитету, независимости и территориальной целостности Армении", - далее говорится в заявлении.