Четверг, 14 Марта 2024 13:41

АрмИнфо. Армения намерена привести свое внутригосударственное законодательство в соответствии с требования Международного уголовного суда. Как передает пресс-служба Министерства юстиции РА, об этом в ходе встречи с делегацией, возглавляемую директором Международной академии Нюрнбергских принципов, профессором доктором Кристофом Заферлингом, заявил заместитель министра юстиции РА Ара Мкртчян.

Согласно источнику, Минюст страны вместе с заинтересованными ведомствами начал процесс определения соответствующих положений во внутреннем законодательстве с целью обеспечения выполнения обязательств, взятых на себя Республикой Армения при вступлении в МУС.

Ара Мкртчян представил Кристофу Заферлингу шаги, направленные на надлежащее выполнение обязательств и видения Еревана по предстоящим программам. Он подчеркнул важность формирования партнерских отношений с Нюрнбергской академией.

В ходе встречи состоялся обмен идеями по оказанию консультативной помощи, обмена передовым опытом и другой необходимой поддержки Республике Армения на пути к полноценному членству в Международном уголовном суде.

Отметим, что ранее Академия юстиции запустила серию трехдневных курсов "Развитие международного уголовного права в Республике Армения", предназначенных для следователей, прокуроров и других юристов.

Напомним, что с 1 февраля Армения стала полноправным членом МУС, став 124-м государством-участником, присоединившимся к Римскому статуту, и 19-м государством из восточноевропейской группы. Армянский парламент ратифицировал Римский статут 3 октября минувшего года. Тогда за присоединение к МУС проголосовали 60 депутатов правящей партии "Гражданский договор". Представленные в армянском парламенте оппозиционные силы проголосовали против ратификации документа.

В Москве ранее назвали неприемлемым ратификацию Ереваном Римского статута МУС на фоне ордеров суда в отношении руководства России.