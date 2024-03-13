Среда, 13 Марта 2024 19:44

АрмИнфо. Россия никогда не ставила, не ставит и не будет ставить под сомнение суверенное право любого государства определять свой внешнеполитический курс, включая степень участие в работе тех или иных международных или региональных структур исходя из национальных интересов и взятых обязательств. Об этом 13 марта в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, на просьбу прокомментировать заявления армянского премьера относительно возможного выхода из ОДКБ.

По ее словам, это в полной мере относится и к ОДКБ. "Одновременно, нас не может не беспокоить контрпродуктивная, ультимативная, а порой и оскорбительная риторика, которая превалирует сегодня в высказываниях руководства Армении по тематике Организации и буквально насаждается армянскому обществу ", - сказала дипломат.

Вместе с тем она обратила внимание, что ОДКБ - это и страны, и государства и люди, которые на протяжении десятилетий не просто формировали эту Организацию, но и формировали мир и безопасность, которая обеспечивалась на колоссальном пространстве всех стран. "Я считаю недопустимым уничижительное отношение к труду колоссального количества людей, который мы видели. И результаты, которого очевидны всем, на протяжении долгого времени", - сказала Захарова.

При этом она выразила недоумение, последовательным стремлением части армянских элит обсуждать вопросы эффективности ОДКБ вне этой Организации, при наличии всех механизмов и форматов для этого.

"Есть налаженные каналы для этого. Но, от предметного, экспертного диалога на площадке ОДКБ, в Ереване предпочитают буквально устраняться. При этом в самой Организации к такой работе готовы и открыты, и способны ее эффективно вести, о чем свидетельствует и последнее интервью генсека ОДКБ агентству ТАСС", - заверила представитель МИД России.

Говоря о претензиях к ОДКБ, Захарова заявила, что многие риски, с которыми сегодня сталкивается Армения, можно было бы купировать, согласись руководство этой республики разместить на границе наблюдательскую миссию ОДКБ.

"Вместе реализации конкретных мер помощи по линии ОДКБ, руководство Армении предпочитало другие методы: с одной стороны какая-то словесная эквилибристика кто из кого вышел - якобы ОДКБ вышло из Армении. Зато начали оскорблять в несвойственной армянскому обществу манере своих партнеров по Организации. Потом решили пригласить миссию ЕС, которая не столько защищает рубежи Армении, сколько под прикрытием мониторинга собирает разведданные против России, Азербайджана и Ирана.

Прекрасно осознаем степень давления на наших армянских партнеров со стороны Запада в их стремлении расшатать ситуацию в регионе и использовать ее в качестве плацдарма против нашей страны. Однако, продолжение нынешнего курса Еревана может нанести непоправимый ущерб нашим союзническим отношениям, создать риски для суверенитета Республики, окончательно разрушить существующий действенный механизм обеспечения безопасности страны и отразится на перспективах ее поступательного, социально-экономического развития", - предостерегла Захарова.

В заключение она еще раз подчеркнула, что в России дорожат связями с армянским народом и готовы к доверительному, взаимоуважительному диалогу с Ереваном по всему спектру назревших вопросов, включая по линии ОДКБ

"Если в Ереване будет признано целесообразным заниматься мегафонной дипломатией, мы, безусловно, будем комментировать и дальше. Но, еще раз подчеркну, что для ведения взамоуважительного диалога и решения насущных вопросов есть соответствующие каналы и механизмы", - резюмировала российский дипломат.

12 марта Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. Ранее

Добавим, что в середине февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24 заявил, что Ереван приостановил участие в ОДКБ. Он также не присутствовал на саммите ОДКБ в Минске. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжает контакты с Ереваном, чтобы прояснить заявления Пашиняна. В МИД РФ отметили, что Россия ожидает по этому поводу разъяснений от Армении по двусторонним каналам. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что динамика участия Еревана в мероприятиях ОДКБ снизилась, что не отвечает интересам дружественного армянского народа, и призвали обсуждать и устранять озабоченности в спокойном, доверительном диалоге.