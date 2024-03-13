Среда, 13 Марта 2024 19:23

АрмИнфо.На сегодняшней сессии Европарламента будет поставлена на голосование резолюция о необходимости более тесных связей между Европейским Союзом и Арменией, а также более активного содействия в подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает Общественное телевидение Армении.

В проекте документа депутаты Европарламента предложили рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены ЕС. "Если Армения заинтересована в получении статуса кандидата и продолжит идти по пути устойчивых реформ, укрепляющих ее демократию, это может стать основой для трансформационного этапа в отношениях ЕС­Армения",- отмечается в проекте резолюции.

Депутаты призвали исполнительные органы Евросоюза - Еврокомиссию и Евросовет активно поддержать Армению в расширении сотрудничества с ЕС не только в экономическом партнерстве, но и в сферах политического диалога, безопасности, контактов между людьми и отраслевой интеграции.

Также было подчеркнуто, что влияние России на экономику Армении очень велико, и Армению призвали быть настороже к возможному обходу санкций ЕС. "Мы полностью осознаем уровень и разнообразие угроз, которые Российская Федерация может попытаться использовать против Армении, чтобы наказать ее за ее независимый политический и стратегический выбор. ЕС должен быть готов оказать оперативную помощь Армении, чтобы смягчить негативные последствия любых подобных недружественных шагов", - подчеркивается в проекте резолюции.