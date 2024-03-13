Среда, 13 Марта 2024 19:09

АрмИнфо.В Российско-Армянском университете прошёл финальный отбор на присуждение стипендии Евразийского банка развития, во время которой 7 студентов РАУ представили исследования по проблемам развития ГЧП (государственно-частное партнерство) в РА и на евразийском пространстве.

Кандидатов поприветствовали ректор РАУ, д.э.н., профессор Эдвард Сандоян, директор ЕАБР по Республике Армения Армен Мелкикян, д.э.н., завкафедрой экономики и финансов РАУ Мариам Восканян, а также онлайн подключились директор по проектам ГЧП ЕАБР Светлана Маслова и руководитель Департамента поддержки проектной деятельности ЕАБР Владимир Якунин.

Стипендии Евразийского банка развития получили студенты по направлению "Экономика": Анна Галстян, Лионелла Саркисян, Элен Баграмян. Все они прошли серьезный конкурсный отбор за право стать победителями стипендии.

В первый этап прошли 13 студентов РАУ. Напомним, что целью установления стипендии Евразийского банка развития по государственному частному партнёрству стала финансовая поддержка талантливых студентов РАУ, проявляющих интерес к участию в исследованиях и расширению практики ГЧП в Республике Армения.

Напомним, что Евразийский банк развития (ЕАБР) и Российско-Армянский университет (РАУ) начали реализацию совместных научных исследований и образовательных программ в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП) в октябре 2023 года. Среди ключевых направлений сотрудничества РАУ с ЕАБР - подготовка квалифицированных кадров по образовательным программам в сфере ГЧП для реализации соответствующих проектов в Армении, а также проведение научных исследований, содействующих повышению уровня развития этого сегмента в республике. В ближайший год планируется подготовка совместных аналитических обзоров, исследований и докладов по актуальным проблемам и перспективам развития ГЧП, в том числе реализации трансграничных проектов.

Евразийский Банк Развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность в Евразийском регионе. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд долларов. Армения является членом ЕАБР с 2009 года. За эти годы в Армении было реализовано 24 проекта общей стоимостью примерно в $508 млн, из коих по 6-ти было инвестировано в 2022 и 2023 годах почти $126 млн в такие сферы, как сельское хозяйство, энергетика и финансовый сектор.

Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом, такие как транспортная инфраструктура, цифровые системы, зеленая энергетика, сельское хозяйство, промышленность и машиностроение. В своей деятельности банк руководствуется Повесткой дня ООН в области устойчивого развития и принципами ESG.