Среда, 13 Марта 2024 17:42

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 15, 17, 19, 21, 21/1 на улице Кургиняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); школа N110, детский сад N194, жилые дома 2, 4, 6, 10 на переулке улицы Е. Тадевосяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улицах Норка 4, 5, 7, 8, 10, 13, 17, частные дома на 1-ом и 2-ом переулках 2-ой улицы Норка, частные дома на 2-ом переулке 6-ой улицы Норка, частные дома на улице Г. Овсепяна, частные дома, прилегающие к улице С. Ханзадяна, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-14:00 жилые дома 4, 6, 8, 8/1 на 1-ой улице Аванесова 42 на 2-ой улице;

11:00-17:00 жилые дома 8-16 на улице Агароняна, жилые дома 6/1-6/6 на улице Давида Анахта, ряды Сари Тага 1-9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 32, 34 на улице Туманяна, жилой дом 42 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10:00-12:00 частично село Лукашин;

12:00-14:00 частично село Лернагог;

14:00-16:00 село Айгек;

в Араратской области:

10:00-12:00 села Кахцрашен и Нарек; частично село Айгезард;

10:00-13:00 частично село Ноякерт;

10:30-12:30 частично село Бардзрашен;

12:00-14:00 частично села Айгестан, Бердик, Хнаберд;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:00 улица 26 Комисарнери и частично квартал “Нораван”, частные дома 4, 9 на улице Сюник, частный дом 6 на улице Амбардзумяна, частный дом 2б на улице Айгедзори, частный дом 67 на улице Прошяна, частично Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

10:30-12:30 частично улица Алавердяна в городе Вайк;

в Котайкской области:

10։30-13:30 жилые дома 1-33 в 6-ом квартале, мэрия, отделение ВД, почтовое отделение, музыкальная школа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

11:00-14:00 улицы Масиян, Пахлавунянц, Мгер Мкртчян, Сараландж, Чаренца, полиция, школа, детский сад, гостиница “Воску ашхар”, ООО “София Аракелян'', дома отдыха имени ''Микаеля Варданяна”, “Валерий Брюсов”, “Адомас”, “Кусастан-Айастан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

11։00-16։00 частично село Зовк; частично села Ариндж и Джрвеж;

11։00-17:00 город Бюрегаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично абоненты (не являющиеся жильцами) общины Арзни;

13:00-16:00 община Мргашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Нор Артамет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:00-16:00 жилые дома 40, 42, 44, 46 на улице М. Хоренаци в кв. “Ани”, супермаркеты ‘Пегас”, ‘Джавахк”, ЧП “Вачаган-Демирчян”, “Эмма Саргсян” и прилегающие потребители в городе Гюмри;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Чкалова и Дсех;

в Тавушской области:

12:00-15:00 село Севкар, телебашня и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

10:00-13:00 и 13:30-16:00 частично село Акнер;

10:30-13:00 6-ой квартал, Арцахское шоссе, квартал “Пгндзакерц” в городе в городе Горис;

10:30-11:30 жилые дома 1, 2, 3 на улице Гая в городе Сисиан;

12:00-13:00 жилые дома 4, 6, 7, 10 на улице Гая в городе Сисиан;

13:30-14:30 жилые дома 12, 13, 14, 15 на улице Гая и жилой дом 78 на улице Шаумяна в городе Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 34, 35, 36, 42, 43, 44 в 4-ом квартале, жилые дома 21/2, 23, 25, 27, 29 на улице Кургиняна, жилые дома 12, 13, 14 на переулке Кургиняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 10, 12 на переулке улицы С. Таронца, жилые дома 14, 16 на улице С. Таронца, жилой дом 1 на 9-ой улице Неркин Шенгавит, частные дома на улице Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 улица Аванесова 1, частные дома 125-135 на 37-ой улице, 68-149 на 41-ой улице Нор Ареша; жилые дома 125/3, 4, 6, 8, 8/1, 42 на 34-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилой дом 38 на улице Абовяна, жилые дома 12, 14, 18а на улице Исаакяна, жилые дома 22, 31, 31А, 32, 34 на улице Туманяна, жилые дома 42, 68а на улице Теряна, ряды Сари Тага 13-19, улицы Сари Тага 6-21, жилые дома 57, 59, 61 на улице Хин Ереванци, жилые дома 15-28 на улице Парпеци, жилые дома 29, 31, 50, 50а на пр. Маштоца, жилые дома 23, 23/37 на улице Корюна, жилые дома 13, 13а, 15а на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 1-18 на улице Бусабанакан, частные дома 3-20 на улице Герцена, частные дома 7-24 на 2-ой улице Эминеску, частные дома 6-57 на пр. Мясникяна, частные дома 70/1, 72-78, 78/3, 88 на улице Гр. Арцруни, жилые дома 27, 27а на улице Гр. Кочара, жилой дом 12 на улице В. Папазяна;

в Армавирской области:

10:00-12:00 село Мясникян;

12:00-14:00 село Таиров;

в Араратской области:

10:00-13:00 частично село Покр Веди;

10:30-15:00 и 12:45-14:30 частично село Бардзрашен;

10:00 - 13:00 частично село Арарат;

11:00-13:00 частично села Авшар и Айгаван;

14:00-16:00 частично село Айгаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 село Арпи;

10:30-12:30 частично улицы Теряна, Еркрабаннери, Мясникяна, Камо, Алавердяна, Шаумяна, Чаренца, частично Джермукское шоссе, телестанция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Вайк;

в Котайкской области:

10։30-13:30 жилые дома 7-10, 13-26 в 4-ом квартале, школа N4, здание суда, рестораны “Муш”, “Сафари”, дом Культуры, реабилитационный центр “Арменак ев Анна” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

11։00-16։00 частично 7-ой микрорайон в городе Абовян; частично села Зовк и Джрвеж;

13։00-16:30 община Гетамеч и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15։00-17։00 частично квартал “Сараландж” в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

10։00-15։00 село Ахберк и асфальтовый завод;

11։00-14։00 село Драхтик;

в Тавушской области:

12:00-15:00 село Севкар, телебашня и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

10:00-11:00 жилые дома 1, 3 на улице Зоравара Андраника, жилые дома 72, 74 на улице Шаумяна, жилой дом 4а на улице Шаумяна в городе Сисиан;

11:00-14:00 улицы Исраеляна, Адамяна, Сисакан, 1-2, 1-4 переулки улицы Адонца, жилые дома 2, 3, 4 на улице Г. Нжде, жилые дома 39, 39А, 39Г на улице Исраеляна, жилые дома 9, 11, 13, 15, 34, 39, 41, 43, 46, 47, 49, 46-46а, 50-50а на улице Сисакан, жилые дома 35, 37 на улице Исраеляна, улица Григора Лусаворича, улицы Арачин 2, 3, 4, жилой дом 2 на улице Дуряна, жилые дома 2, 4, 6, 8 на улице Чаренца, жилые дома 2, 4, 6, 8, 10, 12 на улице Ширванзаде, улицы Еритасардакан, Ханджяна, Гетапня, Айгестан, Ваана Хоренца, Комитаса, Овнана Воротнеци, Андок Ишхани Гавити, Андраника Манукяна, жилые дома 2, 4, 6 на улице Физкультурникнери, частично улицы Шаумяна, Спандаряна, жилые дома на улице Арама Манукяна, жилой дом 2 на улице Воротан, жилой дом 12 на улице Чаренца в городе Сисиан; село Лор;

14:00-15:00 жилой дом 5 на улице Зоравара Андраника, улицы Хримян Айрики и Мелик Танги в городе Сисиан;

15:00-16:30 частично село Дарбас.