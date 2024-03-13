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АрмИнфо.12 марта 2024 года в концертном зале имени Арно Бабаджаняна состоялся юбилейный концерт классической и народной музыки и пения специально прибывших в Армению деятелей искусства и культуры Туркменистана, посвящённый 300-летнему юбилею со дня рождения выдающегося классика туркменской литературы Махтумкули Фраги.
На концерте присутствовали руководители и сотрудники аккредитованных в Армении иностранных посольств и консульств, сотрудники международных организаций, представители научной интеллигенции, культуры и искусства Армении.
На открытии концерта к собравшимся с приветственной речью обратились Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республике Армения Мухамметгельды Аязов и заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Артур Мартиросян.
Посол М.Аязов поблагодарил собравшихся гостей и сообщил, что на этой гостеприимной сцене выступят завоевавшие большую известность в Туркменистане мастера искусства и культуры Туркменистана и своими исполнениями классической и народной музыки и пения украсят вечер.
А.Мартиросян отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной, научно-образовательной и спортивной сферах между двумя странами и поблагодарил туркменскую сторону за регулярную организацию подобных мероприятий.
В исполнении струнного квартета «Ашхабад Камерата», а также известных вокалистов Бегенча Мошиева и Маи Оразбердиевой прозвучали произведения, написанные на стихи выдающегося классика туркменской литературы Махтумкули Фраги, талантливого поэта ХХ века Гурбанназара Эзизова, Кейик Артыковой, на музыку известных композиторов Нуры Халмаммедова, Вели Мухатова, Хыдыра Алланурова, Амана Агаджикова, Комитаса, Арно Бабаджаняна. В концертном зале раздались также изумительные звуки дутара в исполнении Тойли Оразова.
Восхищенная публика стоя аплодировала заверяющую концертную программу песню «Dostluk aýdymy».
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|Премьер: ситуация со средой безопасности вокруг Армении и региона продолжает оставаться напряженной
|Кремль: Армения уведомила Россию о прекращении деятельности российских пограничников в "Звартноц"
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|Опрос: Франция является важнейшим политическим партнером Армении, а Иран и Россия - экономическими
|В Армении 60% респондентов не доверяют ни одному из общественно-политических деятелей - Опрос
|Опрос IRI: Половина армянских респондентов уверены в правильности пути, по которому следует Армения
|Тегеран и Ереван вновь подчеркнули необходимость уважения суверенитета стран региона
|Документальный фильм о судьбе армянина, подвергшегося преследованию в Азербайджане, удостоился "Оскара"
|Министры иностранных дел Туркменистана и Австрии подписали новое соглашение о сотрудничестве
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Целью армянской дипломатии должно быть укрепление существующих альянсов и приобретение новых партнеров, а не очередных противников - Заявление
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