Среда, 13 Марта 2024 16:40

АрмИнфо.Текущую ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе обсудили на встрече в Ереване глава МИД Армении Арарат Мирзоян и старший советник США по переговорам на Кавказе Луис Боно.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседники коснулись процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе и обсуждений по мирному договору. Мирзоян представил собеседнику последние события, подчеркнув позиции РА по ключевым вопросам. В частности, приверженность взаимному признанию территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации 1991 г. и важность проведения дальнейшего процесса демаркации на основе этой декларации, имеющей прочную правовую основу. В контексте разблокирования региональных связей Мирзоян подтвердил последовательный подход Армении к осуществлению этого процесса на основе народных принципов: суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства.

Арарат Мирзоян и Луис Боно также обменялись мнениями о повестке дня двустороннего политического диалога РА-США, предстоящих мероприятиях и вопросах дальнейшего развития партнерства.

Добавим, что ранее российская сторона пожаловалась, что Армения не подтвердил визит российского спецпредставителя по Кавказу в Ереван.