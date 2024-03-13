Среда, 13 Марта 2024 16:39

АрмИнфо.В Ереване проходят Дни Франкофонии: гвоздем празднеств является концертная программа Национального камерного оркестра Армении, которая стартовала 9 марта в Доме Камерной Музыки им. Комитаса.

Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи 13 марта на пресс-конференции в Ереване, ознаменую начало Дней франкофонии, отметил, что эти два месяца будут насыщенными с точки зрения разнообразности культурных мероприятий.

"Придавая важность французскому языку и ценностям франкоязычных культур, в рамках "Дней франкофонии 2024" будет проведено более тридцати мероприятий и не только в Ереване, но и в регионах Армении. Программа многожанровая: кино, музыка, театр, современное искусство",

- сказал посол Франции.

Вместе с тем он подчеркнул, что Армения является, ценным, активным и любимым членом франкофонской семьи. "Армения прославилась во франконской семье именно такой репутации благодаря своему трудолюбию.

В этой связи мне бы хотело упомянуть посла Кристиана Тер- Степаняна, который не покладая рук работал над продвижение ценностей Международной Организации Франкофонии (МОФ) - нашей большой франкофонской семьи. К сожаленью, он ушел из жизни осенью прошлого года, и мы решили провести мероприятия этого года посветить этому величайшему дипломату ", - отметил французский посол.

Он также высоко оценил тот факт, что Армения осенью текущего года примет участие в очередном саммите МОФ, который пройдет во Франции.

В свою очередь посол Швейцарии в Армении Лукас Розенкранц отметил, что Франкофония это не только язык, но и ценности, которые столь важны и востребованы в современном разобщенном мире. "Армения вносит значительный вклад в продвижение ценностей МОФ, особенно если мы примем во внимание ее размер. Армения своей вовлеченностью демонстрирует открытость к культурам иных государств", - сказал швейцарский дипломат.

А замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян в своем приветственном слове подтвердил приверженность Армении ценностям МОФ. В этой связи он проинформировал, что в этом году 325 образовательно-культурных учреждения будут участвовать в праздновании Дней франкофонии. Он также указал на приверженность страны дальнейшей популяризации французского языка. В это связи он проинформировал, что уже в 250 школах республики преподается французских язык как иностранный.

Армянский чиновник также сообщил о намерении на высоком уровне провести в 2027 году Игры Франкофонии. Он проинформировал, что в этом важном для спортивного мира мероприятии планирует принять участие более 4000 спортсменов из 50 стран мира. А начальник департамента по многовекторности и развитию сотрудничества МИД Армении Давид Князян обратил внимание, что Игры Франкофонии это наикрупнейшее спортивное мероприятие, которое когда-либо проводилось в Армении. Он также указал на впечатляющее количество мероприятий, которые будут проведены в течение этих двух месяцев по всей стране. По его словам мероприятие и важно с той точки зрения, что в этом году франкофонский мир будет отмечать 100летие великого шансонье Шарля Азнавура. В этом ключе он сообщил, что празднование 100-летия Азнавура включено в календарь важных событий ЮНЕСКО на 2024-25 гг.

Отметим, что 9 марта в Армении начались мероприятия, в рамках празднества Дней франкофонии, которые продлятся до конца апреля.

В рамках этих Дней Национальный камерный оркестр Армении совместно с посольством Франции/Французским институтом Армении представит три концертные программы (9 марта, 28 марта и 27 апреля).

Кроме того, с 12 марта по 13 апреля пройдет показ французских фильмов в рамках проекта киноклуб. Показ фильмов состоится в Национальной библиотеке Армении. В репертуаре: "Последний вздох" (1960), реж. Жан-Люк Годар / армянские и английские субтитры; "Четыреста ударов" (1959), реж. Франсуа Трюффо / армянские и английские субтитры; "Париж принадлежит нам" (1961), реж. Жак Риве / армянские и английские субтитры; "Прекрасный Серж" (1958), реж. Клод Шаброль / армянские и английские субтитры.

Более того, в кинотеатре "Москва" 16-24 марта пройдет 7-й Фестиваль франкоязычного кино. 7-й фестиваль франкоязычных фильмов организован Посольством Франции/Французским институтом Армении в партнерстве с посольствами Швейцарии, Бельгии и Канады.

В ходе этой важной кинематографической встречи в кинотеатре "Москва" будут показаны девять фильмов, снятых за последние два года: комедия, драма, анимация и документальное кино.

Отметим, что мероприятия организованы Посольством Франции и Французским институтом Армении в партнерстве с посольствами других стран-членов и наблюдателей Международной организации франкофонии, а также культурными и образовательными учреждениями Армении.

С полным списком мероприятий можно ознакомиться по следующей ссылке: https://www.facebook.com/ifarmenie/ .