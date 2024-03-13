Среда, 13 Марта 2024 11:55

АрмИнфо.Никол Пашинян (премьер РА-ред.) заявляет, что работы по делимитации границы фактически начнутся с Тавушской области. По сути, это повторение заявления Алиева (президента АР-ред.) двухмесячной давности, согласно которому делимитационная комиссия обсуждает один вопрос - демаркацию районов Казах- Товуз. Об этом на своей странице в Facebook написала председатель партии "Страна для жизни" Мане Тандилян.

Накануне Пашинян на созванной пресс-конференции, комментируя требование Баку о немедленном <освобождении 4 сел>, расположенных на границе Тавушской области Армении и Газахского района Азербайджана, заявил, что никогда ни на одном обсуждении не было и не может быть речи о сдаче какой-либо деревни в Тавушской области. <Когда в азербайджанской прессе озвучивались названия деревень, на территории Республики Армения никогда не было сел с такими названиями, причем не только в советское время, но и после него>, - добавил он. При этом премьер не исключил, что делимитация может начаться с Тавушской области. Касаясь возможности обмена территориями, Пашинян сказал, что это может деформировать или привести к дополнительным рискам>. В этом контексте, по его мнению, чтобы избежать проблем в дальнейшем, правильнее построить новые коммуникации, чтобы они проходили по де-юре территории РА (территории, на которые претендует Азербайджан, находятся в Тавушской области. Там проходит межгосударственная трасса, связывающая Армению с Грузией - через Иджеван, Ноемберян, Баграташен - Ред.).По словам Пашиняна, стороны должны прийти к решениям, согласно которым необходимо зафиксировать и признать границы Армении де-юре. <И уместить действия де-факто внутри границ де-юре>, - заявил он.

Мане Тандилян подчеркивает, что Тавушский участок армяно-азербайджанской границы не имеет никакого отношения к последней Арцахской войне и за эти 30 лет не претерпел существенных изменений. Оставшаяся часть границы (без части Нахичевана) была образована после войны 2020 года, и в последние годы в результате азербайджанской агрессии Баку добился значительного продвижения на данном участке.

<Очевидно, что Азербайджан стремится начать и завершить делимитацию в Тавушской области. В результате и на этом участке будет иметь значительное продвижение, в дальнейшем навсегда затянув процесс делимитации важной для нас части границы>, - отмечает политик.

По ее словам, досадно, что власти Армении в очередной раз выполняют требования Азербайджана, что абсолютно неприемлемо.

Тандилян убеждена, что Армения должна уточнить свои принципы делимитации границы, начав процесс с тех участков, куда имеет место наступление азербайджанских войск в результате военных действий последних лет.

<В то же время очевидно, что Никол Пашинян и его команда не способны в этом процессе зафиксировать проармянские решения, поэтому мы также приглашаем к поддержке международное сообщество, отмечая особую важность в процессе принципов и подходов, зафиксированных в практическом пособии ОБСЕ под названием <Делимитация и демаркация государственных границ. Вызовы и решения> (https://osce.org/files/f/documents/9/2/363466.pdf), отметила Мане Тандилян.