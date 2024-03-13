Среда, 13 Марта 2024 11:55

АрмИнфо.Сохранение стабильности на Южном Кавказе является одним из приоритетов Турции. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе своего выступлении на 15-м традиционном ифтаре послов.

Глава турецкого государства выразил желание, чтобы с подписанием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в регионе началась новая эра.