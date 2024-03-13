Среда, 13 Марта 2024 11:51

АрмИнфо. Не только Украина, но и другие страны мира платят сотнями тысяч жизней за "антироссийскую геополитическую оптику", которую ЕС применяет повсеместно. Ею же он руководствуется и в Армении, и в Косовском урегулировании, и в Молдавии, и даже в Африке. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"ЕС, разумеется, всячески пытается позиционировать себя в качестве миротворца и посредника, пытается рядиться в эту тогу даже применительно к Украине. Но хочет ли ЕС завершения конфликта в этой стране?" - вопрошал Полянский.

В связи с этим он предложил обратиться с этим вопросом к "первоисточнику", то есть к присутствующему на заседании совета главе дипломатии ЕС Жозепу Борелю, для получения ответа на данный вопрос.

При этом российский дипломат подчеркнул, что Евросоюз как, по сути, воюющая, пусть и опосредованно, на Украине сторона работает не над урегулированием конфликта, а над тем, чтобы через него нанести максимальный урон России, а в идеале - добиться ее стратегического поражения.

"Россия призывает с осторожностью подходить к взаимодействию ООН и ЕС. Это далеко небескорыстная помощь. За ней неизменно следуют политические требования, навязывание чуждых политических и социально-экономических шаблонов. В итоге из этого всегда получается что-то либо неоколониальное, либо антироссийское, ну не умеет современный Евросоюз работать по-другому", - заверил Полянский.