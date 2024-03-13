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 Среда, 13 Марта 2024 11:50
Александр Аванесов

МИД РА: размещение миссии ЕС в Армении направлено на установление прочного мира и обеспечение стабильности в регионе

МИД РА: размещение миссии ЕС в Армении направлено на установление прочного мира и обеспечение стабильности в регионе

АрмИнфо.Размещение гражданской наблюдательной миссии Европейского Союза в Армении направлено на установление прочного мира и обеспечение стабильности в регионе. Об этом на заседании комиссии Национального Собрания РА по европейской интеграции заявил заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян, представивший проект соглашения между Республикой Армения и Европейским Союзом о статусе миссии Европейского Союза в Армении.

По словам заместителя министра, армянская сторона придает большое значение как этому, так и всем инициативам, направленным на углубление сотрудничества в сфере безопасности с Евросоюзом. Ованнисян сообщил, что ЕС начал гражданские миссии в ряде стран Европы, Африки и Азии, запустив  с 2003 года 37 гражданских и военных миссий. В настоящее время действует 21 миссия: 12 гражданских и 9 военных. "Нетрудно не обратить внимания на тот факт, что гражданская миссия ЕС в Армении способствовала снижению инцидентов. Соответствующие институты ЕС и страны-члены более информированы о ситуации. В то же время, присутствие наблюдателей создает более позитивную психологическую атмосферу для населения", - подчеркнул замминистра.

По словам докладчика, бесперебойное функционирование гражданской миссии важно не только с точки зрения обеспечения стабильности на восточных границах Армении, но и с точки зрения процессов по сближению политических отношений между Арменией и Европейским Союзом.

 

Отметим, что проект соглашения получил положительное заключение комиссии. Теперь вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Национального Собрания РА

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