Вторник, 12 Марта 2024 20:52

АрмИнфо.Суд общей юрисдикции удовлетворил ходатайство защиты сына второго президента Армении, депутата фракции <Армения> Левона Кочаряна.

Суд изменил меру пресечения в отношении Левона Кочаряна - с подписки о невыезде на залог в размере 2 млн. драмов. Депутат должен отправиться в Женеву в составе делегации, возглавляемой спикером Парламента РА Алленом Симоняном, для участия в работах 148 Ассамблеи Межпарламентского союза.

Напомним, что Левону Кочаряну инкриминируется нападение на четырех полицейских во время антиправительственных акций. Однако тогда же стало известно, что он был избит сотрудниками полиции, после чего его госпитализировали с диагнозом сотрясение мозга