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АрмИнфо.Суд общей юрисдикции удовлетворил ходатайство защиты сына второго президента Армении, депутата фракции <Армения> Левона Кочаряна.
Суд изменил меру пресечения в отношении Левона Кочаряна - с подписки о невыезде на залог в размере 2 млн. драмов. Депутат должен отправиться в Женеву в составе делегации, возглавляемой спикером Парламента РА Алленом Симоняном, для участия в работах 148 Ассамблеи Межпарламентского союза.
Напомним, что Левону Кочаряну инкриминируется нападение на четырех полицейских во время антиправительственных акций. Однако тогда же стало известно, что он был избит сотрудниками полиции, после чего его госпитализировали с диагнозом сотрясение мозга
|Мера пресечения в отношении Левона Кочаряна изменена
|Совет старейшин принял проект о подорожании тарифов на общественный транспорт
|Экс-министр обороны назвал Пашиняна «самым слабым, самый трусливым и предательским руководителем Армении за всю ее историю»
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Российские пограничники будут выведены из аэропорта "Звартноц" до 1 августа - Пашинян
|Пашинян рассказал о причине увольнения Аршака Карапетяна и его особых отношениях с Москвой
|Премьер: в процессе урегулирования отношений Армении и Азербайджана Ереван видит и чувствует присутствие Турции
|Руководитель фракции "Армения" на встрече с послом Франции отметил важность введения санкций в отношении Азербайджана за злодеяния в Арцахе
|Пашинян: внешние силы также подталкивали основную силу, организовавшую этническую чистку в Карабахе
|Генпрокуратура требует изъятия имущества у экс-губернатора, экс-депутата и экс-главбуха ЗАО "Национальный центр инфекционных заболеваний"
|Экс-мэр: Наша политическая сила пойдет по пути институциональных решений
|Ереван готов к расширению повестки с Брюсселем
|"Советская энциклопедия" в помощь Пашиняну - территория Армении меньше 29 800 кв.км.
|Ереван работает над возвращением пленных из Баку, хотя порой это выглядит как Сизифов труд - Пашинян
|Если границы Армении являются для ОДКБ "красной линией", пусть она продемонстрирует это - Пашинян
|Пашинян указал сроки проведения референдума по новой Конституции Армении
|Не было законных оснований удерживать азербайджанского солдата - Пашинян об односторонней передаче азербайджанского военнослужащего Баку
|Премьер: ситуация со средой безопасности вокруг Армении и региона продолжает оставаться напряженной
|Кремль: Армения уведомила Россию о прекращении деятельности российских пограничников в "Звартноц"
|Армения откажется от судебных тяжб с Азербайджаном в международных инстанциях после согласования положений мирного договора - Пашинян
|Пашинян о сдаче сел в Тавуше - Мы должны исходить из де-юре реальности
|Айк Марутян: Бойкот - единственный способ борьбы
|Пашинян подтвердил, что Ереван направил Москве официальное письмо о своем намерении взять под контроль пограничный пункт в столичном аэропорту "Звартноц"
|Власти Еревана избрали самый легкий путь для решения имеющейся проблемы в транспортной сфере - экс-префект
|Дело против главы угрозыска Дилижана, избившего подростка-официанта, направлено в суд
|Инициатива по обеспечению нужд вынужденных переселенцев из Арцаха созывает митинг
|Мнение: Даже сдав Арцах и "анклавы" на переговорах, руководство Армении получит новую войну, схожую с сентябрем 2022 года
|Инициатива "Мы есть": Интервью с заложниками неприемлемы - международное сообщество должно обеспечить их права
|В ОДКБ надеются на политическую трезвость руководства Армении - Генсек
|Армения передала Китаю лицо, обвиняемое в мошенничестве в особо крупных размерах
|МОНКС Армении совместно с посольством Франции запускают пилотный проект "Продвижение французского языка в Армении"
|МИД России: Откровения Хиппи - это прямое подтверждение стремлений Запада превратить Армению в антироссийский инструмент в Закавказье
|"Тумо" восстановит старый рынок Гюмри и создаст международную кулинарную школу
|Опрос: Франция является важнейшим политическим партнером Армении, а Иран и Россия - экономическими
|В Армении 60% респондентов не доверяют ни одному из общественно-политических деятелей - Опрос
|Опрос IRI: Половина армянских респондентов уверены в правильности пути, по которому следует Армения
|Тегеран и Ереван вновь подчеркнули необходимость уважения суверенитета стран региона
|Документальный фильм о судьбе армянина, подвергшегося преследованию в Азербайджане, удостоился "Оскара"
|Министры иностранных дел Туркменистана и Австрии подписали новое соглашение о сотрудничестве
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Целью армянской дипломатии должно быть укрепление существующих альянсов и приобретение новых партнеров, а не очередных противников - Заявление
|Российский эксперт: У Астаны с Баку "своя свадьба"
|Азербайджан приобрел у Израиля высотный аэростат Sky Dew
|Намерены ли власти Армении закрыть Ереванскую консерваторию? Вопрос остается открытым
|3,780,052 драмов - фонду «Город улыбок»: Сила Одного Драма в марте будет направлена в организацию «Мой лес Армения»
|Global Finance признал лидирующую роль Америабанка в области устойчивого финансирования в Армении
|В Ереване состоялась научная конференция "Жизнь и творчество классика туркменской литературы Махтумкули Фраги"
|Глава ЕПК: если ЕС останется тем объединением, которым выступал в последние годы, то вступление Армении в эту структуру практически невозможно
|Мощи Святого Николая Чудотворца и великомученика Георгия Победоносца привезли в Армению
|Польша выдала Армении гражданина, обвиняемого в присвоении более 280 млн драмов
|Строительство станции "Ачапняк" Ереванского метро начнется уже в текущем году - мэр
|Иранист: Село Верин Воскепар - это древние армянские исторические памятники и важное географическое положение для нашей безопасности
|Джеймс Хиппи: Великобритания "будет работать с НАТО для поддержки Армении перед лицом угроз возмездия РФ из-за выхода из ОДКБ"
|Прокуратура желает вернуть ереванской общине имущество, незаконно отчужденное экс- главой Шенгавита
|Диктаторский режим Алиева в очередной раз нарушает международное право
|Москва: Франция после провала своей африканской политики пытается создать себе образ миротворца в Нагорном Карабахе
|Нетаньяху напомнил Эрдогану о Геноциде армян в Османской империи
|Когда численность населения в Армении увеличится, во всех местах будут медцентры и соответствующие медслужбы - Пашинян
|Анкара и Вашингтон обсудили укрепление стратегического сотрудничества между США и Турцией по региональным и глобальным приоритетам
|Индия создает воздушный коридор в Армению для обслуживания экспорта стратегической важности
|Читать больше
|Глава ЕПК: если ЕС останется тем объединением, которым выступал в последние годы, то вступление Армении в эту структуру практически невозможно
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