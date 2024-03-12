Вторник, 12 Марта 2024 20:16

АрмИнфо. Совет старейшин 32 голосами <за> и 2 <против> проголосовал за проект повышения тарифов на общественный транспорт.

Как отметил вице-мэр Еревана Сурен Григорян в ходе заседания Совета старейшин, в результате дополнительных обсуждений было принято решение не ограничивать по всем видам абонементов численность поездок на общественном транспорте. То есть граждане смогут безлимитно пользоваться общественным транспортом (автобусами, троллейбусами и метро) в рамках выбранного ими абонемента (месячного, квартального и годового).

Он напомнил, что стоимость месячного абонемента составит 9000 - 8 800 драмов, квартального - 24 000 - 23 600 драмов и годового - 90 000 - 88 000 драмов. При этом, многоразовый билет будет стоить 2100-2200 драм за 10 поездок в месяц.

Григорян также заметил, что к 1 сентябрю, когда решение вступит в силу, будут разработаны в соответствии с международным опытом и льготные пакеты для определенных категорий населения, в том числе студентов, социально необеспеченных и др.

Вице-мэр подчеркнул, что проект реализовывается с целью устранить тень, иметь четкие данные, чтобы принимать более обоснованные решения. Относительно механизмов субсидирования Григорян заметил, что субсидии будут продолжены, но в пределах разумного, чтобы исключить несоразмерные расходы в ущерб других сфер.

Отметим, что партии <Национальный прогресс> и <Мать Армения> бойкотировали голосование