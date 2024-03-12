Вторник, 12 Марта 2024 20:06

АрмИнфо. Экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян опровергнул заявления премьер-министра Никола Пашиняна, сделанные во время сегодняшней пресс-конференции последнего, которые касались его личности. Он записал специальное видеообращение, в котором выразил удивление масштабам и качеством лжи, транслируемой премьером.

В частности, на заявление премьера о том, что Карапетян не доложил ему о вторжении азербайджанских ВС 14 ноября 2021 года, он заявил, что находился в этот день в Дубае, где проходила важная встреча, связанная с закупкой вооружения, в том числе БПЛА. «Я физически не имел возможности доложить премьеру о ситуации на границе. Это должен был сделать тот, кто в этот день выполнял функции министра в момент моего отсутствия», - сказал он.

Говоря о майских событиях, когда, по словам Никола Пашиянна, Аршак Карапетян занимая должность заместителя главы Генштаба, не предпринял никаких мер в Джермуке, он ответил, что не имел на то полномочий. При этом Карапетян обратил внимание на то, что со стороны руководителя страны был дан приказ не стрелять в направлении вражеской стороны.

«Когда меня по его решению вовлекли в эти процессы, я дал приказ открыть огонь. В результате чего азербайджанцы, в том числе под давлением российской стороны, отошли на несколько километров и дислоцировались там, где они сейчас находятся», - сказал экс-министр обороны.

Вместе с тем, он рассказал, что благодаря переговорам при посредничестве РФ с азербайджанцами удалось достигнуть договоренности об их отступлении. «Мы договорились с ними окончательно решить данный вопрос и вновь встретиться через 2 недели. Но 15 ноября Никол Пашинян предложил мне уйти в отставку. Я отказался, и тогда он принял решение меня уволить», - поделился он.

Карапетян в завершении подчеркнул, что Никол Пашинян и его команда понесут ответственность за Арцах, за пленных, которыми они не занимаются, за то, что хотят изменить историю Армении. «Это самый слабый, самый трусливый и предательский руководитель Армении за всю ее историю», - заключил он.