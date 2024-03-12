Вторник, 12 Марта 2024 18:48

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 1б, 2, 4, 5, 6а, 6б в кв. “Г-3” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на 5-ой улице Норка, частные дома на улице Г. Овсепяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-17:00 жилой дом 11 на улице Абовяна (двусторонне), жилой дом 68а на улице Теряна, жилые дома 13, 13а, 15а на улице Корюна, жилые дома 10-24 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 12-16/1 на улице Рубинянца, жилые дома 26/1-26/3 на улице А. Хачатряна, частные дома 15-52 на улице Царава Ахбюра, частные дома 2-40/1 на 9-ой улице Канакера, 1-14/1 на 10-ой улице Канакера;

в Армавирской области:

10:00-16:00 частично село Птгунк и село Мусалер;

11:00-17:00 села Апага и Лусагюх;

в Арагацотнской области:

11:00-14:00 кварталы “Ара 1”, “Ара 2”, “Нарек”, улицы Тамазяна, Нарекаци, Шираза, Прошяма и “Варои Дзорак” в городе Аштарак;

11:00-17:00 частично села Аруч, Шамирам, Дпреванк и село Нор Ерзнка;

в Котайкской области:

10։30-16:30 село Нор Артамет, община Нор Гехи, квартал “Нор”, прилегающие жильцы-абоненты и абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 частично село Зовк, рудники села Арамус; частично села Ариндж и Джрвеж; община Мргашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Нор Артамет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 село Гохт; частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Ширака, Таргманчац, Арапня, Чаренца, Прошяна, Абовяна, Комитаса, Гая, Сафаряна, Нар-Доса, Спандаряна; улицы Раффи, Исаакяна, Ханджяна, Саят-Новы, Закаряна, Мовсеса Егвардецу, Ара Гехецика, Шаумяна, Зоравара Андраника в городе Егвард;

13:00-14:00 село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично абоненты (не являющиеся жильцами) общины Балаовит; военная полиция, частично община Птгни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 жилые дома 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/5, 5/6, 5/7, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 9, 13, 58, 59, 60 на улице Т. Чартарапета в кв. “Ани”, Анийское отделение полиции и прилегающие потребители в городе Гюмри.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 15, 17, 19, 21, 21/1 на улице Кургиняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); школа N110, детский сад N194, жилые дома 2, 4, 6, 10 на переулке улицы Е. Тадевосяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на улицах Норка 4, 5, 7, 8, 10, 13, 17, частные дома на 1-ом и 2-ом переулках 2-ой улицы Норка, частные дома на 2-ом переулке 6-ой улицы Норка, частные дома на улице Г. Овсепяна, частные дома, прилегающие к улице С. Ханзадяна, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-14:00 жилые дома 4, 6, 8, 8/1 на 1-ой улице Аванесова 42 на 2-ой улице;

11:00-17:00 жилые дома 8-16 на улице Агароняна, жилые дома 6/1-6/6 на улице Давида Анахта, ряды Сари Тага 1-9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 32, 34 на улице Туманяна, жилой дом 42 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10:00-12:00 частично село Лукашин;

12:00-14:00 частично село Лернагог;

14:00-16:00 село Айгек;

в Араратской области:

10:00-12:00 села Кахцрашен и Нарек; частично село Айгезард;

10:00-13:00 частично село Ноякерт;

10:30-12:30 частично село Бардзрашен;

12:00-14:00 частично села Айгестан, Бердик, Хнаберд;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:00 улица 26 Комисарнери и частично квартал “Нораван”, частные дома 4, 9 на улице Сюник, частный дом 6 на улице Амбардзумяна, частный дом 2б на улице Айгедзори, частный дом 67 на улице Прошяна, частично Ереванское шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Ехегнадзор;

10:30-12:30 частично улица Алавердяна в городе Вайк;

в Котайкской области:

10։30-13:30 жилые дома 1-33 в 6-ом квартале, мэрия, отделение ВД, почтовое отделение, музыкальная школа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

11:00-14:00 улицы Масиян, Пахлавунянц, Мгер Мкртчян, Сараландж, Чаренца, полиция, школа, детский сад, гостиница “Воску ашхар”, ООО “София Аракелян'', дома отдыха имени ''Микаеля Варданяна”, “Валерий Брюсов”, “Адомас”, “Кусастан-Айастан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

11։00-16։00 частично село Зовк; частично села Ариндж и Джрвеж;

11։00-17:00 город Бюрегаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично абоненты (не являющиеся жильцами) общины Арзни;

13:00-16:00 община Мргашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Нор Артамет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:00-16:00 жилые дома 40, 42, 44, 46 на улице М. Хоренаци в кв. “Ани”, супермаркеты ‘Пегас”, ‘Джавахк”, ЧП “Вачаган-Демирчян”, “Эмма Саргсян” и прилегающие потребители в городе Гюмри;

в Лорийской области:

11:00-17:00 села Чкалова и Дсех;

в Тавушской области:

12:00-15:00 село Севкар, телебашня и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

10:00-13:00 и 13:30-16:00 частично село Акнер;

10:30-13:00 6-ой квартал, Арцахское шоссе, квартал “Пгндзакерц” в городе в городе Горис;

10:30-11:30 жилые дома 1, 2, 3 на улице Гая в городе Сисиан;

12:00-13:00 жилые дома 4, 6, 7, 10 на улице Гая в городе Сисиан;

13:30-14:30 жилые дома 12, 13, 14, 15 на улице Гая и жилой дом 78 на улице Шаумяна в городе Сисиан.