Вторник, 12 Марта 2024 18:48

АрмИнфо. Армянские пограничники с 1 августа будут самостоятельно осуществлять погранконтроль в аэропорту <Звартноц>, сообщил премьер- министр Армении Никол Пашинян 12 марта на пресс-конференции.

<Мы лишь проинформировали о принятом решении, и, если не ошибаюсь, указали на 1 августа 2024 года>, - пояснил премьер. Он подчеркнул, что рассматривает этот вопрос как рабочий, а не политический или геополитический.

Отметим, что сегодня ранее на пресс-конференции Пашинян заявил, что в официальном письме российской стороне о намерении взять под контроль пограничный пункт в столичном аэропорту <Звартноц> говорилось, что погранвойска Армении, выразив признательность за оказанное содействие при выполнении миссии по обеспечению безопасности и контроля в аэропорту, заявили о своем намерении осуществлять службу своими силами.

Сегодня же в ходе брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Армения уведомила Россию о прекращении деятельности российских пограничников в столичном аэропорту.Контакты продолжаются