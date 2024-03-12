Вторник, 12 Марта 2024 18:47

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что при назначении Аршака Карапетяна министром обороны были учтены его связи с российскими кругами.

<Возможно, что в вопросе назначения его замначальником Генштаба, а потом и министром обороны не были проигнорированы его особые, близкие отношения с рядом российских кругов>, - заявил он 12 марта на пресс-конференции.

По его словам, порой кажется, что для того, чтобы союзники более добросовестно исполняли свои обязательства, а системы безопасности - сработали, необходимы дополнительные <жесты>, <новые клятвы верности>.

<Аршак Карапетян - министр обороны, пробывший на посту самый короткий срок. Был первым заместителем начальника Генерального штаба, были события мая 2021 года, затем он был министром обороны, произошли события ноября 2021 года. Я принял решение уволить его, утром 14 ноября 2021 года он доложил мне, что вдоль границы все спокойно, в то время как на момент его доклада азербайджанские войска вторглись на территорию РА на ряде участков нашей границы и даже заняли позиции. Будучи министром обороны, он либо не знал об этом, либо, будучи в курсе, не сообщил, в подобных условиях я никого не потерплю>, - отметил он.

Напомним, Аршак Карапетян был назначен министром обороны 2 августа 2021 года решением премьер-министра Никола Пашиняна. 15 ноября того же года он был освобожден от занимаемой должности. 6 марта с.г. Карапетян решил переформатировать движение <Всеармянский фронт> в партию. Свое решение экс-министр обосновал растущим интересом армянской общественности к инициированному им движению, готовностью вступить в активную политическую борьбу и желанием прийти к власти путем партийной борьбы.