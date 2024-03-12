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АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что при назначении Аршака Карапетяна министром обороны были учтены его связи с российскими кругами.
<Возможно, что в вопросе назначения его замначальником Генштаба, а потом и министром обороны не были проигнорированы его особые, близкие отношения с рядом российских кругов>, - заявил он 12 марта на пресс-конференции.
По его словам, порой кажется, что для того, чтобы союзники более добросовестно исполняли свои обязательства, а системы безопасности - сработали, необходимы дополнительные <жесты>, <новые клятвы верности>.
<Аршак Карапетян - министр обороны, пробывший на посту самый короткий срок. Был первым заместителем начальника Генерального штаба, были события мая 2021 года, затем он был министром обороны, произошли события ноября 2021 года. Я принял решение уволить его, утром 14 ноября 2021 года он доложил мне, что вдоль границы все спокойно, в то время как на момент его доклада азербайджанские войска вторглись на территорию РА на ряде участков нашей границы и даже заняли позиции. Будучи министром обороны, он либо не знал об этом, либо, будучи в курсе, не сообщил, в подобных условиях я никого не потерплю>, - отметил он.
Напомним, Аршак Карапетян был назначен министром обороны 2 августа 2021 года решением премьер-министра Никола Пашиняна. 15 ноября того же года он был освобожден от занимаемой должности. 6 марта с.г. Карапетян решил переформатировать движение <Всеармянский фронт> в партию. Свое решение экс-министр обосновал растущим интересом армянской общественности к инициированному им движению, готовностью вступить в активную политическую борьбу и желанием прийти к власти путем партийной борьбы.
|Мера пресечения в отношении Левона Кочаряна изменена
|Совет старейшин принял проект о подорожании тарифов на общественный транспорт
|Экс-министр обороны назвал Пашиняна «самым слабым, самый трусливым и предательским руководителем Армении за всю ее историю»
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Российские пограничники будут выведены из аэропорта "Звартноц" до 1 августа - Пашинян
|Пашинян рассказал о причине увольнения Аршака Карапетяна и его особых отношениях с Москвой
|Премьер: в процессе урегулирования отношений Армении и Азербайджана Ереван видит и чувствует присутствие Турции
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|Пашинян: внешние силы также подталкивали основную силу, организовавшую этническую чистку в Карабахе
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|Ереван готов к расширению повестки с Брюсселем
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|Если границы Армении являются для ОДКБ "красной линией", пусть она продемонстрирует это - Пашинян
|Пашинян указал сроки проведения референдума по новой Конституции Армении
|Не было законных оснований удерживать азербайджанского солдата - Пашинян об односторонней передаче азербайджанского военнослужащего Баку
|Премьер: ситуация со средой безопасности вокруг Армении и региона продолжает оставаться напряженной
|Кремль: Армения уведомила Россию о прекращении деятельности российских пограничников в "Звартноц"
|Армения откажется от судебных тяжб с Азербайджаном в международных инстанциях после согласования положений мирного договора - Пашинян
|Пашинян о сдаче сел в Тавуше - Мы должны исходить из де-юре реальности
|Айк Марутян: Бойкот - единственный способ борьбы
|Пашинян подтвердил, что Ереван направил Москве официальное письмо о своем намерении взять под контроль пограничный пункт в столичном аэропорту "Звартноц"
|Власти Еревана избрали самый легкий путь для решения имеющейся проблемы в транспортной сфере - экс-префект
|Дело против главы угрозыска Дилижана, избившего подростка-официанта, направлено в суд
|Инициатива по обеспечению нужд вынужденных переселенцев из Арцаха созывает митинг
|Мнение: Даже сдав Арцах и "анклавы" на переговорах, руководство Армении получит новую войну, схожую с сентябрем 2022 года
|Инициатива "Мы есть": Интервью с заложниками неприемлемы - международное сообщество должно обеспечить их права
|В ОДКБ надеются на политическую трезвость руководства Армении - Генсек
|Армения передала Китаю лицо, обвиняемое в мошенничестве в особо крупных размерах
|МОНКС Армении совместно с посольством Франции запускают пилотный проект "Продвижение французского языка в Армении"
|МИД России: Откровения Хиппи - это прямое подтверждение стремлений Запада превратить Армению в антироссийский инструмент в Закавказье
|"Тумо" восстановит старый рынок Гюмри и создаст международную кулинарную школу
|Опрос: Франция является важнейшим политическим партнером Армении, а Иран и Россия - экономическими
|В Армении 60% респондентов не доверяют ни одному из общественно-политических деятелей - Опрос
|Опрос IRI: Половина армянских респондентов уверены в правильности пути, по которому следует Армения
|Тегеран и Ереван вновь подчеркнули необходимость уважения суверенитета стран региона
|Документальный фильм о судьбе армянина, подвергшегося преследованию в Азербайджане, удостоился "Оскара"
|Министры иностранных дел Туркменистана и Австрии подписали новое соглашение о сотрудничестве
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Целью армянской дипломатии должно быть укрепление существующих альянсов и приобретение новых партнеров, а не очередных противников - Заявление
|Российский эксперт: У Астаны с Баку "своя свадьба"
|Азербайджан приобрел у Израиля высотный аэростат Sky Dew
|Намерены ли власти Армении закрыть Ереванскую консерваторию? Вопрос остается открытым
|3,780,052 драмов - фонду «Город улыбок»: Сила Одного Драма в марте будет направлена в организацию «Мой лес Армения»
|Global Finance признал лидирующую роль Америабанка в области устойчивого финансирования в Армении
|В Ереване состоялась научная конференция "Жизнь и творчество классика туркменской литературы Махтумкули Фраги"
|Глава ЕПК: если ЕС останется тем объединением, которым выступал в последние годы, то вступление Армении в эту структуру практически невозможно
|Мощи Святого Николая Чудотворца и великомученика Георгия Победоносца привезли в Армению
|Польша выдала Армении гражданина, обвиняемого в присвоении более 280 млн драмов
|Строительство станции "Ачапняк" Ереванского метро начнется уже в текущем году - мэр
|Иранист: Село Верин Воскепар - это древние армянские исторические памятники и важное географическое положение для нашей безопасности
|Джеймс Хиппи: Великобритания "будет работать с НАТО для поддержки Армении перед лицом угроз возмездия РФ из-за выхода из ОДКБ"
|Прокуратура желает вернуть ереванской общине имущество, незаконно отчужденное экс- главой Шенгавита
|Диктаторский режим Алиева в очередной раз нарушает международное право
|Москва: Франция после провала своей африканской политики пытается создать себе образ миротворца в Нагорном Карабахе
|Нетаньяху напомнил Эрдогану о Геноциде армян в Османской империи
|Когда численность населения в Армении увеличится, во всех местах будут медцентры и соответствующие медслужбы - Пашинян
|Анкара и Вашингтон обсудили укрепление стратегического сотрудничества между США и Турцией по региональным и глобальным приоритетам
|Индия создает воздушный коридор в Армению для обслуживания экспорта стратегической важности
|Читать больше
|Глава ЕПК: если ЕС останется тем объединением, которым выступал в последние годы, то вступление Армении в эту структуру практически невозможно
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