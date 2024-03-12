Вторник, 12 Марта 2024 18:46

АрмИнфо. Армения продолжает вести диалог с Турцией. Об этом 12 марта на пресс-конференции заявил премьер- министр РА Никол Пашинян.

<Мы говорим друг с другом, причем диалог проходит и на уровне президента Турции. Процесс очень сложный, легким назвать его нельзя, но важно, что диалог продолжается>, - сказал премьер. Он добавил, что оглядываясь назад, задаешь вопрос о том, почему все так трудно.

В этой связи глава армянского правительства напомнил о совместной с президентом Турции Реджепом Тайибом Эрдоганом фотографии, сделанной в кулуарах Пражского саммита, который вызвал огромный ажиотаж. Даже среди последователей нынешней власти возникла напряженность. <В чем странность этой встречи? Наоборот, странно то, что два соседних государства не ведут разговора друг с другом. Потребовалось даже усилия отправиться на церемонию инаугурации главы турецкого государства>, - сказал Пашинян.

Он сообщил также о постоянном контакте спецпредставителей Армении и Турции по урегулированию отношений двух стран, между главами МИД также есть диалог. "По некоторым эпизодам мы друг друга неверно понимаем, и возникает негативная энергия. Но в результате диалога она снижается. Мы должны иметь с Турцией повестку урегулирования отношений. Жаль, что она не реализуется с должным темпом, - заявил Пашинян.

Он также отметил, что в процессе урегулирования отношений Армении и Азербайджана Ереван видит и чувствует присутствие Турции. "Но не надо воспринимать отношения с Турцией через отношения с Азербайджаном", - сказал Пашинян. Отметим, что согласно принятому накануне заявлению глав дипломатических ведомства США и Турции, Вашингтон и Анкара будут вместе работать для достижения армяно-азербайджанского мира. <Что касается Южного Кавказа, то госсекретарь Блинкен и министр Фидан обязуются работать совместно для содействия заключения сбалансированного и прочного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Они согласны с тем, что соглашение будет способствовать региональной стабильности, сотрудничеству и благополучию>, - говорилось в заявлении