Вторник, 12 Марта 2024 18:45

АрмИнфо.В числе сил, организовавших этническую чистку в Нагорном Карабахе, были и внешние силы. Об этом 12 марта на пресс- конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, делалось все, чтобы армяне Нагорного Карабаха как можно скорее покинули свои насиженные места. "Я говорил об этом также и открыто. Взрыв на топливном складе в Степанакерте также умещается в логику скорейшего исхода людей из Нагорного Карабаха, где местные власти, потеряв управление, призывали жителей отправляться за топливом в эти ангары, без какого бы то ни было контроля. Я видел, что есть внешние силы, которые также подталкивали основную силу, организовавшую этническую чистку, способствовали тому, чтобы армяне Нагорного Карабаха как можно скорее ушли оттуда. Почему это было сделано? Потому что они в Армении объявили о начале смены власти, увидели, что их ресурсов недостаточно для революции. Им нужно было даже ценой Карабаха, привезти ресурсы в Армению, чтобы с здесь произошла смена власти", - завил Пашинян.

Он добавил, что эти амбиции продолжаются, они еще не закончились. "В их понимании, сформировался новый ресурс, который должен быть использован", - сказал Пашинян