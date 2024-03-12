Вторник, 12 Марта 2024 18:43

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении требует конфискации имущества в пользу Республики Армения у экс-губернатора Арагацотнской области Саркиса Саакяна, у бывшего главного бухгалтера ЗАО <Национальный центр инфекционных заболеваний> Ишхана Ваградяна и экс-депутата Национального Собрания Наири Саакяна и аффилированных с ними лиц.

Итак, согласно надзорному органу, у экс-губернатора аффилированных с ним лиц изъятию подлежат: 4 объекта недвижимости; 1 транспортное средство; 1 млрд 121 млн 258 тысяч драмов, в виде имущества, переданного добросовестному приобретателю, либо не подлежащее идентификации, разделению или конфискации; 133 тысяч драмов, в виде остатка незаконных доходов и средств.

У Ишхана Ваградяна и аффилированных с ним лиц в пользу Республики Армения планируется конфисковать: право на приобретение 1 объекта недвижимости; 1 транспортное средство; незаконная часть права требования по займу ??? <Люкс Капитал> (4 млн 267 тысяч драмов); 2 млрд 254 млн 304 тысяч драмов, в виде имущества, переданного добросовестному приобретателю, либо не подлежащее идентификации, разделению или конфискации; 744 млн 846 тысяч драмов, в виде остатка незаконных доходов и средств.

У экс-депутата и аффилированных с ним лиц в пользу Республики Армения изъятию подлежат: 3 объекта недвижимости; 1 транспортное средство; 1 участие в юридическом лице; 71% от текущей рыночной стоимости жилого дома в районе Ваагни; 602 млн 789 тысяч драмов, в виде имущества, переданного добросовестному приобретателю, либо не подлежащее идентификации, разделению или конфискации; 371 млн 783 тысячи драмов, в виде остатка незаконных доходов и средств.