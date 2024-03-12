Вторник, 12 Марта 2024 15:26

АрмИнфо. Наша политическая сила пойдет по пути институциональных решений. Об этом заявил журналистам 12 марта в ходе акции у здания столичного муниципалитета бывший мэр Еревана, член фракции <Национальный прогресс> Айк Марутян.

Он заявил, что партия намерена принять участие в выборах, по итогам которых, по его убеждению, действующая власть будет устранена. <Мы сформируем новое правительство, и действительно сделаем то, что обещали в 2018 году. Это нелегкий процесс, который требует времени. Но мы на пути>, - отметил он.

На вопрос создана ли уже партия, которую Марутян ранее анонсировал, он ответил, что сейчас пока идут правовые процессы. Бывший мэр добавил, что имеет довольно большую команду сторонников. При этом он опровергнул слухи о том, что намеревается создать коалицию с представителем партии <Страна для жизни> Месропом Аракеляном.

Напомним, что в конце января с.г. Айк Марутян заявил о намерении создать свою партию. Как тогда отметил бывший градоначальник, партия будет принимать участие в важных политических событиях страны, в том числе парламентских выборах, выборах в органы местного самоуправления и т.д. На вопрос <имеет ли шансы новосозданная партия> пройти на выборах, Марутян ответил утвердительно.