Вторник, 12 Марта 2024 15:21

АрмИнфо.Территория Республики Армения в 29 800 квадратных километров - цифра округленная. Об этом 12 марта заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции.

Премьер сперва призвал на данном этапе не раскрывать слишком много скобок о том, что происходит за столом переговоров, потому что <атмосфера в переговорном зале и так не очень позитивная, и комментарии могут снизить имеющийся потенциал>.

<Я расскажу об одном эпизоде, который касается 29 800 квадратных километров. Когда на переговорах зашла речь о том, что необходимо признать территориальную целостность друг друга, Азербайджан заявил, что признает территориальную целостность Армении и не имеет территориальных претензий. Почему продолжается этот разговор? По одной простой причине. На переговорах в Брюсселе возник вопрос: а что Азербайджан имеет в виду под территориальной целостностью Армении? Что имеет в виду Армения, говоря о территориальной целостности Азербайджана? В ходе этого разговор развился до той точки, что, вероятно, есть объективные данные, и нужно сослаться на эти данные>,- рассказал Пашинян. Там же возникла идея взять в основу цифру,зафиксированную в последнем издании <Советская энциклопедия>.

По его словам, данные были переданы председателю Совета ЕС, и он их опубликовал. <Потом выяснилось, что цифры на титульном листе энциклопедии - округлены, а в тексте указана другая цифра. В том числе азербайджанская сторона обратила наше внимание на тот факт, что на сайтах ряда государственных органов Армении территория Армении указана менее чем 29 800 квадратных километров - около 29 743. То же касается Азербайджана, цифра округлена. Именно из-за обсуждений по вопросу этих цифр возникла определенная напряженность>, - сказал премьер-министр Армении.

Отметим, что ранее Пашинян неоднократно заявлял, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана в размере 86,6 тыс. кв. км. Вместе с тем, Армения ожидает от Азербайджана подтверждения признания своей территориальной целостности в рамках территории 29,8 тыс. кв. км и делимитации границ на основе последних карт Генерального штаба ВС СССР. -