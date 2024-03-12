Вторник, 12 Марта 2024 14:40

АрмИнфо. Нельзя политическую позицию по отношению к Организации Договора о коллективной безопасности путать с правовыми процессами. Об этом 12 марта на пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он отметил, что в настоящее время отношения между Ереваном и ОДКБ находятся в замороженном состоянии. Это означает, что Армения не принимает участия в заседаниях Организации и его уставных органах, Ереван не имеет своего представителя в ОДКБ. "Почему Армения не использует свою квоту на замещение должности заместителя генерального секретаря Организации, или не высказывает своего мнения по находящимся в обороте документам? И вообще, насколько позиция Еревана по отношению к ОДКБ честна и правильна? Ответы на все эти вопросы кроются всего в одном: мы требуем и просим наших партнеров по Организации ответить всего лишь на один вопрос: где находится зона ответственности ОДКБ в Армении", - подчеркнул Пашинян.

Он добавил, что Ереван не создавал проблем для ОДКБ ни по одному вопросу. Все проблемы появились тогда, когда указанный вопрос был поднят армянской стороной, на который до сих пор нет ответа. Причем, продолжил премьер, вопрос не появился просто так. "Ранее как от Организации, так и от Российской Федерации были получены четкие заверения, не вызывающие сомнений и кривотолков, о том, что суверенная территория Армении является для РФ и ОДКБ "красной линий",

- сказал глава армянского правительства.

Он напомнил, что в период майских событий 2021 года ни в уставе ОДКБ, ни в других ее документах не было зафиксировано соответствующих шагов. Но даже тогда Ереван не создавал каких-либо проблем для Организации. Но после событий ноября 2021 года и сентября 2022 года армянская сторона начала несколько сомневаться в эффективности ОДКБ. Когда же был получен сигнал о намерениях ОДКБ направить миротворцев на границы Армении, у армянской стороны сразу возник вопрос о том, что миротворцы являются нейтральной стороной, в то время, как ОДКБ является и армянской Организацией. "Но если границы Армении являются для ОДКБ "красной линией", продемонстрируйте это, как продемонстрируйте и то, где находится суверенная территория Армении. Но никакого ответа получено не было", - отметил премьер-министр РА, добавив, что и сегодня этот вопрос находится на столе переговоров.