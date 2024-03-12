Вторник, 12 Марта 2024 14:12

АрмИнфо.Концепция новой Конституции Армении не готова, заявил премьер Никол Пашинян 12 марта на пресс-конференции.

Премьер напомнил, что долгое время соответствующая комиссия работала над концепцией конституционных изменений. <Концепция конституционных изменений готова, я ознакомился с ней. В том числе и на основании этого я пришел к выводу, что Армении нужна новая Конституция>, - сказал Пашинян. Он напомнил, что еще в феврале 2020 года он указывал на необходимость конституционных изменений, однако процессу не был дан ход в связи с пандемией коронавируса.

В этом контексте, существующая концепция далее не актуальна. А концепции новой Конституции пока нет. <Касательно новой Конституции текста пока нет. По новой Конституции есть политический нарратив, повестка с предложенными мной народу РА обоснованиями>, - сказал Пашинян.

Референдум по новой конституции, по его словам, будет тогда, когда власти поймут, что народ Армении имеет достаточный уровень осведомленности о происходящих процессах, а также о поставленной задаче. При этом, как указал глава кабмина, к сожалению, ни в этом, и даже ни в следующем году практически невозможно его провести. <Задачей этого этапа провести дискурс с общественностью на эту тему>,

- заключил Пашинян.

Напомним, что 19 января в Министерстве юстиции РА Пашинян заявил, что Армении нужна новая Конституция, которая сделает РА более жизнеспособной в новых геополитических условиях. Визави премьера заявили, что инициатива исходит из Баку, в основном с целью исключить из Конституции ссылки на Декларацию о независимости, в которой содержится упоминание на постановление о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха.

Проблемным также считается 11-ый пункт Декларации о независимости, в котором говорится, что Республика Армения поддерживает международное признание Геноцида армян 1915 года в Османской Турции. 1 февраля в интервью Общественному радио РА глава кабмина заявил: <У нас есть разрыв между гражданином и государством, который выражается в легитимности, ведь Конституция Республики Армения, принятая в 1995 году, и менялась несколько раз, ни разу не была принята в таких условиях и обстановке, чтобы гражданин Республики Армения сказал себе: пошел, проголосовал и принял Конституцию>.