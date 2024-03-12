Arminfo.info



 Вторник, 12 Марта 2024 14:12
Наира Бадалян

Пашинян указал сроки проведения референдума по новой Конституции Армении

Пашинян указал сроки проведения референдума по новой Конституции Армении

АрмИнфо.Концепция новой Конституции Армении не готова, заявил премьер Никол Пашинян 12 марта на пресс-конференции.

Премьер напомнил, что долгое время соответствующая комиссия работала над концепцией конституционных изменений. <Концепция конституционных изменений готова, я ознакомился с ней. В том числе и на основании этого я пришел к выводу, что Армении нужна новая Конституция>, - сказал Пашинян. Он напомнил, что еще в феврале 2020 года он указывал на необходимость конституционных изменений, однако процессу не был дан ход в связи с пандемией коронавируса.

В этом контексте, существующая концепция далее не актуальна. А концепции новой Конституции пока нет. <Касательно новой Конституции текста пока нет. По новой Конституции есть политический нарратив, повестка с предложенными мной народу РА обоснованиями>, - сказал Пашинян.

Референдум по новой конституции, по его словам, будет тогда, когда власти поймут, что народ Армении имеет достаточный уровень осведомленности о происходящих процессах, а также о поставленной задаче. При этом, как указал глава кабмина, к сожалению, ни в этом, и даже ни в следующем году практически невозможно его провести. <Задачей этого этапа провести дискурс с общественностью на эту тему>,

- заключил Пашинян.

Напомним, что 19 января в Министерстве юстиции РА Пашинян заявил, что Армении нужна новая Конституция, которая сделает РА более жизнеспособной в новых геополитических условиях. Визави премьера заявили, что инициатива исходит из Баку, в основном с целью исключить из Конституции ссылки на Декларацию о независимости, в которой содержится упоминание на постановление о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха.

Проблемным также считается 11-ый пункт Декларации о независимости, в котором говорится, что Республика Армения поддерживает международное признание Геноцида армян 1915 года в Османской Турции. 1 февраля в интервью Общественному радио РА глава кабмина заявил: <У нас есть разрыв между гражданином и государством, который выражается в легитимности, ведь Конституция Республики Армения, принятая в 1995 году, и менялась несколько раз, ни разу не была принята в таких условиях и обстановке, чтобы гражданин Республики Армения сказал себе: пошел, проголосовал и принял Конституцию>.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Экс-мэр: Наша политическая сила пойдет по пути институциональных решенийЭкс-мэр: Наша политическая сила пойдет по пути институциональных решений
Ереван готов к расширению повестки с БрюсселемЕреван готов к расширению повестки с Брюсселем
"Советская энциклопедия" в помощь Пашиняну - территория Армении меньше 29 800 кв.км.
Ереван работает над возвращением пленных из Баку, хотя порой это выглядит как Сизифов труд - ПашинянЕреван работает над возвращением пленных из Баку, хотя порой это выглядит как Сизифов труд - Пашинян
Если границы Армении являются для ОДКБ Если границы Армении являются для ОДКБ "красной линией", пусть она продемонстрирует это - Пашинян
Пашинян указал сроки проведения референдума по новой Конституции АрменииПашинян указал сроки проведения референдума по новой Конституции Армении
Не было законных оснований удерживать азербайджанского солдата - Пашинян об односторонней передаче азербайджанского военнослужащего БакуНе было законных оснований удерживать азербайджанского солдата - Пашинян об односторонней передаче азербайджанского военнослужащего Баку
Премьер: ситуация со средой безопасности вокруг Армении и региона продолжает оставаться напряженнойПремьер: ситуация со средой безопасности вокруг Армении и региона продолжает оставаться напряженной
Кремль: Армения уведомила Россию о прекращении деятельности российских пограничников в Кремль: Армения уведомила Россию о прекращении деятельности российских пограничников в "Звартноц"
Армения откажется от судебных тяжб с Азербайджаном в международных инстанциях после согласования положений мирного договора - ПашинянАрмения откажется от судебных тяжб с Азербайджаном в международных инстанциях после согласования положений мирного договора - Пашинян
Пашинян о сдаче сел в Тавуше - Мы должны исходить из де-юре реальностиПашинян о сдаче сел в Тавуше - Мы должны исходить из де-юре реальности
Айк Марутян: Бойкот - единственный способ борьбыАйк Марутян: Бойкот - единственный способ борьбы
Пашинян подтвердил, что Ереван направил Москве официальное письмо о своем намерении взять под контроль пограничный пункт в столичном аэропорту Пашинян подтвердил, что Ереван направил Москве официальное письмо о своем намерении взять под контроль пограничный пункт в столичном аэропорту "Звартноц"
Власти Еревана избрали самый легкий путь для решения имеющейся проблемы в транспортной сфере - экс-префектВласти Еревана избрали самый легкий путь для решения имеющейся проблемы в транспортной сфере - экс-префект
Дело против главы угрозыска Дилижана, избившего подростка-официанта, направлено в судДело против главы угрозыска Дилижана, избившего подростка-официанта, направлено в суд
Инициатива по обеспечению нужд вынужденных переселенцев из Арцаха созывает митингИнициатива по обеспечению нужд вынужденных переселенцев из Арцаха созывает митинг
Мнение: Даже сдав Арцах и Мнение: Даже сдав Арцах и "анклавы" на переговорах, руководство Армении получит новую войну, схожую с сентябрем 2022 года
Инициатива Инициатива "Мы есть": Интервью с заложниками неприемлемы - международное сообщество должно обеспечить их права
В ОДКБ надеются на политическую трезвость руководства Армении - ГенсекВ ОДКБ надеются на политическую трезвость руководства Армении - Генсек
Армения передала Китаю лицо, обвиняемое в мошенничестве в особо крупных размерахАрмения передала Китаю лицо, обвиняемое в мошенничестве в особо крупных размерах
МОНКС Армении совместно с посольством Франции запускают пилотный проект МОНКС Армении совместно с посольством Франции запускают пилотный проект "Продвижение французского языка в Армении"
МИД России: Откровения Хиппи - это прямое подтверждение стремлений Запада превратить Армению в антироссийский инструмент в ЗакавказьеМИД России: Откровения Хиппи - это прямое подтверждение стремлений Запада превратить Армению в антироссийский инструмент в Закавказье
"Тумо" восстановит старый рынок Гюмри и создаст международную кулинарную школу
Опрос: Франция является важнейшим политическим партнером Армении, а Иран и Россия - экономическимиОпрос: Франция является важнейшим политическим партнером Армении, а Иран и Россия - экономическими
В Армении 60% респондентов не доверяют ни одному из общественно-политических деятелей - ОпросВ Армении 60% респондентов не доверяют ни одному из общественно-политических деятелей - Опрос
Опрос IRI: Половина армянских респондентов уверены в правильности пути, по которому следует АрменияОпрос IRI: Половина армянских респондентов уверены в правильности пути, по которому следует Армения
Тегеран и Ереван вновь подчеркнули необходимость уважения суверенитета стран регионаТегеран и Ереван вновь подчеркнули необходимость уважения суверенитета стран региона
Документальный фильм о судьбе армянина, подвергшегося преследованию в Азербайджане, удостоился Документальный фильм о судьбе армянина, подвергшегося преследованию в Азербайджане, удостоился "Оскара"
Министры иностранных дел Туркменистана и Австрии подписали новое соглашение о сотрудничестве Министры иностранных дел Туркменистана и Австрии подписали новое соглашение о сотрудничестве
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Целью армянской дипломатии должно быть укрепление существующих альянсов и приобретение новых партнеров, а не очередных противников - ЗаявлениеЦелью армянской дипломатии должно быть укрепление существующих альянсов и приобретение новых партнеров, а не очередных противников - Заявление
Российский эксперт: У Астаны с Баку Российский эксперт: У Астаны с Баку "своя свадьба"
Азербайджан приобрел у Израиля высотный аэростат Sky DewАзербайджан приобрел у Израиля высотный аэростат Sky Dew
Намерены ли власти Армении закрыть Ереванскую консерваторию? Вопрос остается открытымНамерены ли власти Армении закрыть Ереванскую консерваторию? Вопрос остается открытым
3,780,052 драмов - фонду «Город улыбок»: Сила Одного Драма в марте будет направлена в организацию «Мой лес Армения»3,780,052 драмов - фонду «Город улыбок»: Сила Одного Драма в марте будет направлена в организацию «Мой лес Армения»
Global Finance признал лидирующую роль Америабанка в области устойчивого финансирования в АрменииGlobal Finance признал лидирующую роль Америабанка в области устойчивого финансирования в Армении
В Ереване состоялась научная конференция В Ереване состоялась научная конференция "Жизнь и творчество классика туркменской литературы Махтумкули Фраги"
Глава ЕПК: если ЕС останется тем объединением, которым выступал в последние годы,  то вступление Армении в эту структуру практически невозможноГлава ЕПК: если ЕС останется тем объединением, которым выступал в последние годы,  то вступление Армении в эту структуру практически невозможно
Мощи Святого Николая Чудотворца и великомученика Георгия Победоносца привезли в АрмениюМощи Святого Николая Чудотворца и великомученика Георгия Победоносца привезли в Армению
Польша выдала Армении гражданина, обвиняемого в присвоении более 280 млн драмовПольша выдала Армении гражданина, обвиняемого в присвоении более 280 млн драмов
Строительство станции Строительство станции "Ачапняк" Ереванского метро начнется уже в текущем году - мэр
Иранист: Село Верин Воскепар - это древние армянские исторические памятники и важное географическое положение для нашей безопасностиИранист: Село Верин Воскепар - это древние армянские исторические памятники и важное географическое положение для нашей безопасности
Джеймс Хиппи: Великобритания Джеймс Хиппи: Великобритания "будет работать с НАТО для поддержки Армении перед лицом угроз возмездия РФ из-за выхода из ОДКБ"
Прокуратура желает вернуть ереванской общине имущество, незаконно отчужденное экс- главой ШенгавитаПрокуратура желает вернуть ереванской общине имущество, незаконно отчужденное экс- главой Шенгавита
Диктаторский режим Алиева в очередной раз нарушает международное правоДиктаторский режим Алиева в очередной раз нарушает международное право
Москва: Франция после провала своей африканской политики пытается создать себе образ миротворца в Нагорном КарабахеМосква: Франция после провала своей африканской политики пытается создать себе образ миротворца в Нагорном Карабахе
Нетаньяху напомнил Эрдогану о Геноциде армян в Османской империиНетаньяху напомнил Эрдогану о Геноциде армян в Османской империи
Когда численность населения в Армении увеличится, во всех местах будут медцентры и соответствующие медслужбы - ПашинянКогда численность населения в Армении увеличится, во всех местах будут медцентры и соответствующие медслужбы - Пашинян
Анкара и Вашингтон обсудили укрепление стратегического сотрудничества между США и Турцией по региональным и глобальным приоритетамАнкара и Вашингтон обсудили укрепление стратегического сотрудничества между США и Турцией по региональным и глобальным приоритетам
Индия создает воздушный коридор в Армению для обслуживания экспорта стратегической важностиИндия создает воздушный коридор в Армению для обслуживания экспорта стратегической важности
В Баку предлагают, чтобы силы третьей страны были развернуты, например, вдоль железной дороги, которая пройдет через Армению - МирзоянВ Баку предлагают, чтобы силы третьей страны были развернуты, например, вдоль железной дороги, которая пройдет через Армению - Мирзоян
Арарат Мирзоян указал на отсутствие политической воли у Баку заключить мирное соглашениеАрарат Мирзоян указал на отсутствие политической воли у Баку заключить мирное соглашение
Глава армянского МИД коснулся хода реализации армяно-турецких договоренностейГлава армянского МИД коснулся хода реализации армяно-турецких договоренностей
Арарат Мирзоян о вступлении в ЕС, членстве в НАТО: У народа Армении есть европейские устремленияАрарат Мирзоян о вступлении в ЕС, членстве в НАТО: У народа Армении есть европейские устремления
Глава МИД Кипра: Никосия против всего, что не соответствует международному правуГлава МИД Кипра: Никосия против всего, что не соответствует международному праву
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Константинос Комбос: У Армении и Кипра общая история - история, где присутствует проследование, гонения, депортации, насилиеКонстантинос Комбос: У Армении и Кипра общая история - история, где присутствует проследование, гонения, депортации, насилие
Состоялась седьмая встреча государственных комиссий по делимитации государственной границы между Арменией и АзербайджаномСостоялась седьмая встреча государственных комиссий по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном
В НС проходит закрытая встреча премьера с членами кабмина и однопартийцамиВ НС проходит закрытая встреча премьера с членами кабмина и однопартийцами
Мирзоян в интервью Anadolu: Ереван заинтересован в открытии границыМирзоян в интервью Anadolu: Ереван заинтересован в открытии границы
Читать больше




Эксперты
Глава ЕПК: если ЕС останется тем объединением, которым выступал в последние годы,  то вступление Армении в эту структуру практически невозможноГлава ЕПК: если ЕС останется тем объединением, которым выступал в последние годы,  то вступление Армении в эту структуру практически невозможно
Политолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственностиПолитолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственности
"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
В настоящее время в  армянской науке превалирует философия деградации - Геворк ПогосянВ настоящее время в  армянской науке превалирует философия деградации - Геворк Погосян
Утверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министрУтверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министр
Читать больше
Комментируемые
Союзники, попутчики и иллюзии альянсов: Маркедовнов о внешней политике Армении в новых реалияхСоюзники, попутчики и иллюзии альянсов: Маркедовнов о внешней политике Армении в новых реалиях
В апреле запланированы масштабные мероприятия - ПашинянВ апреле запланированы масштабные мероприятия - Пашинян
Политик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для АрменииПолитик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для Армении
Политик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РАПолитик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РА
Андраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх  прибылиАндраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх  прибыли
ЕС предоставит дополнительно 5,5 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам из АрцахаЕС предоставит дополнительно 5,5 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам из Арцаха
В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана "Нагорный Карабах: преданный мир"
Армения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИДАрмения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИД
Депутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображенийДепутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображений
Глава МИД Грузии вновь предложил Армении и Азербайджану тбилисскую площадку для переговоровГлава МИД Грузии вновь предложил Армении и Азербайджану тбилисскую площадку для переговоров
Армения направила медицинскую гуманитарную помощь УкраинеАрмения направила медицинскую гуманитарную помощь Украине
Посольство России: Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника Посольство России: Глубоко возмущены циничной провокацией у памятника "Детям блокадного Ленинграда" и надеемся на привлечение виновников к ответственности
Армения движется по логике формирования профессиональной армии: ПашинянАрмения движется по логике формирования профессиональной армии: Пашинян
Ереван и Тбилиси договорились завершить делимитацию госграницы - ПашинянЕреван и Тбилиси договорились завершить делимитацию госграницы - Пашинян
Вопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе больше не касается армянской стороны - ЛавровВопрос присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе больше не касается армянской стороны - Лавров




Министр экономики принял Посла КазахстанаМинистр экономики принял Посла Казахстана