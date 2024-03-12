Вторник, 12 Марта 2024 13:54

АрмИнфо.Премьер Никол Пашинян объяснил мотивы возвращения пересекшего границу вооруженного азербайджанского солдата, в условиях, когда Баку продолжает незаконно удерживать армянских пленных, в том числе бывших высокопоставленных чиновников Республики Арцах.

По его словам, между Арменией и Азербайджаном с давних пор действует договоренность на высшем уровне о возвращении заблудившихся и оказавшихся на противоположной стороне военных.

<Эта договоренность была нарушена между сторонами до 2018 года и после, и скорее была нарушена не договоренность, а ее восприятие. У сторон было разное восприятие ситуации. Те военнослужащие или простые граждане, которые <заблудились> преднамеренно, или же допустили те или иные действия, которые являются наказуемые уголовным кодексом, естественно у них возникали проблемы в решении данного вопроса. С президентом Азербайджана мы вновь подтвердили договоренность, что в случае, когда кто-то заблудиться, то его вернут. Это первый случай, после продолжительного перерыва, когда договоренность была реанимирована на практике с нашей стороны>, - заявил Пашинян 12 марта на пресс-конференции. Он отметил, что было возбуждено уголовное дело и установлено, что пересечение границы не было преднамеренным действием.

Глава армянского кабмина заверил, что по вопросу армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане, ведется ежедневная работа. Для того, чтобы кого-нибудь держать под стражей, должны быть законные основания, без них РА не может удерживать кого-либо, заключил Никол Пашинян.

Напомним, что 28 февраля в районе 05:15, военнослужащие Минобороны Армении задержали в приграничном районе общины Тех Сюникской области военнослужащего ВС Азербайджана, который незаконно пересек армяно-азербайджанскую линию соприкосновения войск. В связи с инцидентом Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА "В ходе следствия было установлено, что военнослужащий ВС Азербайджана пересек государственную границу Республики Армения в результате бегства и дезориентации на местности вблизи позиций ВС Армении. В результате СНБ было принято решение <в знак доброй воли и во исполнение соглашения, достигнутого между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой на высшем уровне>, передать Руслана Пенахова азербайджанской стороне. Примечательно, что в отличие от Армении, Азербайджан почему-то такую добрую волю не проявляет к армянским военным и гражданским лицам.