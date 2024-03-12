Вторник, 12 Марта 2024 13:53

АрмИнфо. Ситуация со средой безопасности вокруг Армении и региона продолжает оставаться напряженной. Об этом 12 марта на пресс-конференции заявил премьер­министр РА Никол Пашинян.

По его словам, ответственность за эту среду несет, в первую очередь, правительство страны. Пашинян подчеркнул, что при рассмотрении проблемы необходимо делать упор на вопрос с легитимностью границ государства, за пределами которых Армения не должна выходить. Любые поползновения за пределы этих границ приведет к уязвимости армянского государства, и к попыткам изменения легитимности границ страны. "Мы говорим: все то, что за пределами наших границ - не наше, все то, что в границах - наше, и нашу безопасность мы готовимся обеспечить именно в этой логике", - сказал премьер-министр, добавив, что предстоящая работа должна строиться на основании именно этой логики, а именно, на основании Алма-Атинской декларации от 1991 года. Необходимо определиться на "земле" с очертаниями границ Армении, и, как подчеркнул Пашинян, двигаться вперед. "Это трудная работа, которая сопровождается многочисленными проблемами и рисками, но мы имеем четкое представление о том, где проходят границы страны", - отметил глава армянского правительства.

Ранее аппарат вице-премьера Азербайджана выступил заявлением, в котором потребовал четыре села, расположенные в Тавушской области Армении. "Что касается четырех неэксклавных сел Азербайджана, оккупированных Арменией - Баганис Айрум, Ашаг Аскипара, Хейримли и Гезелхаджилы, то их принадлежность Азербайджану не подлежит сомнению, и они подлежат немедленному освобождению", - указали в аппарате вице-премьера.

Отметим, что эти села находятся близко к трассе, соединяющей Армению с Грузией и магистральным газопроводом.