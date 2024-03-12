Вторник, 12 Марта 2024 13:48

АрмИнфо. Армения уведомила Россию о прекращении деятельности российских пограничников в аэропорту "Звартноц". Об этом 12 марта сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По словам Пескова, российская сторона получила от Армении ведомственное письмо по этому вопросу.

При этом представитель Кремля отметил, что российские власти контактируют с коллегами из Армении по поводу возможного отказа Еревана от пограничников из РФ.

"Ведомственное письмо было получено на этот счет. По линии ведомств осуществляются контакты. Контакты на всех возможных уровнях будут продолжаться", - заявил Песков, передают российские СМИ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что армянская сторона может сама обеспечить службу в аэропорту "Звартноц" без помощи российских пограничников. Их коллеги из Армении выразили благодарность россиянам за службу.

Ранее, 6 марта, секретарь армянского совбеза Армен Григорян сообщил, что страна намерена самостоятельно осуществлять пограничный контроль в международном аэропорту "Звартноц", добавив, что власти Армении оповестили об этом решении Россию, отправив официальное письмо.