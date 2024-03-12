Вторник, 12 Марта 2024 13:10

АрмИнфо. Армения откажется от судебных тяжб с Азербайджаном в международных инстанциях после согласования положений мирного договора. Об этом 12 марта на пресс-конференции заявил премьер- министр РА Никол Пашинян.

По его словам, этот вопрос обсуждался и обсуждается межу Ереваном и Баку. Позиция Армении по этом вопросу заключается в том, что данный вопрос может быть обсужден в самом конце переговорного процесса, когда положения мирного договора будут полностью согласованы и станет ясно, что обе стороны готовы его подписать, что, по словам Пашиняна, вполне логично. "Когда подойдем к финишной черте по мирному договору, не исключаю, что подобная договоренность на взаимных началах также станет предметом переговоров", - подчеркнул глава правительства.

Ранее представитель РА по международным правовым вопросам Егише Киракосян сообщал, что в апреле текущего года в международном суде ООН пройдут слушания в рамках иска Армения против Азербайджана. В суд ООН подан иск о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Как напомнил Киракосян, межгосударственная жалоба связана с пропагандой ненависти и ксенофобии, политикой арменофобии, проводимой Азербайджаном на протяжении десятков лет. По этому делу в апреле ожидаются публичные слушания. А до этого предстоят слушания по иску Азербайджана против Армении. Оба обсуждения состоятся с 15 по 26 апреля. По словам юриста, Ереван представил в суд ООН новые доказательства массовых нарушений со стороны Азербайджана