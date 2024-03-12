Вторник, 12 Марта 2024 13:04

АрмИнфо. Никогда не было и не может быть речи о сдаче какого-либо села в Тавушской области Армении. Об этом заявил премьер Никол Пашинян, 12 марта на созванной пресс-конференции, комментируя требование Баку о немедленном <возвращении 4 сел>, расположенных на границе Тавушской области Армении и Газахского района Азербайджана.

Напомним, что соответствующее заявление Баку последовало в минувшую субботу на состоявшемся 7 марта заседаниях комиссий по делимитации границы, возглавляемой вице- премьерами двух стран - Мгером Григоряном и Шахином Мустафаевым. <Что касается четырех не эксклавных азербайджанских сел (Баганис Айрым, Ашагы Эскипара, Хейримли и Гызылгаджилы), оккупированных Арменией, принадлежность их Азербайджану бесспорна, и они подлежат немедленному освобождению>, - cказано в заявлении. В Баку также уверены, что в рамках процесса делимитации <будет решен и вопрос освобождения четырех эксклавных сел (Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлу в армянском Тавуше, а также Кярки (арм. - Тигранашен) в Араратской области, на границе с Нахичеванью.)>.

При этом в Баку опровергли заявления армянских властей о том, что Азербайджан оккупировал территорию 31 армянского населeнного пункта в пяти областях общей площадью около 200 квадратных километров, назвав это <необоснованным заявлением>. Часть из них перешла под контроль Азербайджана ещe в 1990-х годах во время первой карабахской войны, другая - в результате азербайджанской агрессии 2021-2022 годов.

МИД Армении и аппарат вице-премьера Григоряна пока не прокомментировали прямое требование Баку, но перед заседанием комиссии по делимитации границы в офисе Мгера Григоряна подтвердили, что Баку требует четыре села без намерения вывода своих войск с армянских территорий.

Так, в начале сегодняшней пресс-конференции Пашинян продемонстрировал карту Республика Армения, где по его словам де-юре зафиксированны международно признанные границы, отдельно указав на анклав Арцвашен. <Никогда ни на одном обсуждении не было и не может быть речи о сдаче какой-либо деревни в Тавушской области. Когда в азербайджанской прессе озвучивались названия деревень, на территории Республики Армения никогда не было сел с такими названиями, причем не только в советское время, но и после него>, - отметил Пашинян.

Он указал, что граница, существовавшая де-юре на момент распада Советского Союза, была подтверждена Алма-Атинской декларацией и не только этой декларацией, но и договоренностями, достигнутыми в Праге 6 октября 2022 года. <Алма-Атинская декларация стала основой для признания границ и взаимной территориальной целостности друг друга. Следовательно, согласно этим договоренностям, бывшая административная граница, существовавшая во времена Советского Союза, - это то, что находится по ту сторону этой административной границы, условно является Азербайджаном, то, что находится по эту сторону, является Арменией. В процессе делимитации мы должны работать над воспроизведением этой границы в каком-либо формате. Мы должны исходить из реальности де-юре. То, что является Арменией, является Арменией, то, что является Азербайджаном, является Азербайджаном>, - отметил премьер. При этом, Пашинян не исключает, что процесс делимитации можно будет начать с Тавушской области.

По его словам, в ходе переговоров временами создавалось впечатление, что стороны, <с учетом определенных реалий>, <вопреки де-юре границам>, но согласно де-факто реалиям, могут пойти на определенный обмен территориями. Но подобная перспектива может деформировать процесс и привести к дополнительным рискам, считает Пашинян. В этом контексте, по его мнению, чтобы избежать проблем в дальнейшем, правильнее построить новые коммуникации, чтобы они проходили по де-юре территории РА (территории, на которые претендует Азербайджан, находятся в Тавушской области. Там проходит межгосударственная трасса, связывающая Армению с Грузией - через Иджеван, Ноемберян, Баграташен - Ред.).

Пашинян планирует посетить Тавушскую область, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией. Он заверил, что конкретные решения пока не приняты, указав на необходимость решения вопросов в рамках процесса по де-юре признанию границ Армении, а в дальнейшем приведения де-факто действий в соответствие де-юре реалиями.