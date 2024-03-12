Вторник, 12 Марта 2024 11:28

АрмИнфо.Транспортная сфера является крайне деликатной, поскольку касается интересов десятков тысяч жителей Еревана. Об этом 12 марта в рамках акции протеста против ожидаемого повышения стоимости проезда в городском транспорте заявил журналистам бывший глава административного района Кентрон г. Еревана Виктор Мнацаканян.

По его словам, власти города выбрали самый легкий путь для решения имеющейся проблемы, предприняв попытку повысить стоимость проезда. Между тем, продолжил бывший префект, к решению транспортных проблем необходимо подходить комплексно, и для этого очень важно осуществить пилотные программы, которых у столичной администрации просто нет. Мнацаканян выразил уверенность в том, что намерения властей Еревана приведут к ухудшению ситуации в транспортной сфере, поскольку с предложенной моделью система не заработает, как не заработала система "красных линий" в центре города после повышения цен за парковку автомобилей. "В центре города нет столько дворов, где машины могли бы быть припаркованы, в результате чего произошла бы разгрузка центра армянской столицы. Только днем и только на некоторых улицах наблюдается некоторое уменьшение количества автомобилей. Практически ничего не изменилось, свидетельством которых является ситуация на центральных улицах Сарьяна, Пушкина, у Каскада", - сказал Мнацаканян.

Экс-префект отметил, что власти города не видят различий между транспортом и общественным транспортом, постоянно поднимая лишь проблему общественного транспорта. Между тем, на улицах города функционируют десятки тысяч такси, для водителей которых вся логика транспортной реформы сведена к нулю. Мнацаканян заметил, что никакой работы с такси не ведется, ведется лишь борьба с онлайн-такси.

Кроме того, власти Еревана свели на ноль объемы инвестиций на создание велосипедных дорожек. В условиях, когда есть необходимость в поддержании здоровья граждан, просто необходимо иметь как можно больше таких дорожек.

На вопрос, возможно ли иметь качественный и нормальный транспорт в Ереване, не повышая стоимость проезда, Мнацаканян ответил: "Я убежден, что транспорт в Ереване может быть бесплатным по крайней мере в течение 3-5 лет, и мы говорим, где взять деньги. Но эти люди обязательно хотят вытащить их из карманов граждан. Мы привлекли кредиты на миллиарды драм, закрывать которые придется нашим детям".

Отметим, что согласно доработанному проекту, планируется введение единой билетной системы, которая предусматривает применение новых тарифов. В частности, при однократном использовании каждого транспортного средства стоимость трехразовой поездки будет стоить 280- 300 драм. Выплаты от 880 до 900 драм за 1 день предусмотрены для 8 поездок, 8400-5000 драм за 7 дней - 30 поездок, 8800-9000 драм за 30 дней с возможностью неограниченных поездок, 23 600-24 000 драм за 90 дней с возможностью неограниченного числа поездок, 88 000-90 000 драм за 365 дней с возможностью неограниченного числа поездок. При этом, многоразовый билет будет стоить 2100-2200 драм за 10 поездок в месяц. При покупке любого пакета граждане могут пользоваться всеми видами общественного транспорта. Скидки будут применяться к студентам, социальным или особым группам населения.

Решение вступит в силу с 1 сентября.