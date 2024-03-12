Вторник, 12 Марта 2024 11:27

АрмИнфо.20 февраля 2024 года прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении лица, занимающего руководящую должность в Тавушском областном управлении полиции МВД, совершившего насилие в отношении несовершеннолетнего, и передал его в суд общей юрисдикции МВД, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Армении.

Напомним, что 10 апреля 2023 года начальник Отдела уголовного розыска города Дилижан Арсен Гайтмазян избил 16-летнего официанта за то, что тот попросил оплатить счет за заказанный в гостинице <Агарцин> номер. Согласно надзорному органу, на кухне в присутствии шеф-повара комплекса он нанес несовершеннолетнему удары ладонями по голове и различным частям тела не менее 23 раз (удары были направлены преимущественно в лицо и голову несовершеннолетнего).

Случай получил резонанс в мае, когда следователь, а затем прокурор, контролирующей дело, приняли решение его закрыть на основании <деятельного раскаяния> Гайтмазяна, который встретился с подростком и попросил у него прощения.

Однако 2 июня 2023 года прокурор Тавушской области отменил решение надзирающего прокурора не возбуждать публичное уголовное преследование, а уголовное преследование было возбуждено в отношении высокопоставленного должностного лица полиции по ст. 196 ч. 2 ст. 3 УК РА (причинение несовершеннолетнему сильной физической боли или сильных психических страданий).