Вторник, 12 Марта 2024 11:26

АрмИнфо. Инициатива по обеспечению нужд вынужденных переселенцев из Арцаха созывает митинг, который пройдет 20 марта на площади Свободы в центре армянской столицы. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший государственный министр Арцаха Артак Бегларян.

"Вчера мэру Еревана было направлено письмо- уведомление о том, что 20 марта в 15:30 на площади Свободы в Ереване состоится митинг Инициативы по обеспечению нужд народа Арцаха. Цель предстоящего мероприятия - поднять и обсудить предложения и требования народа Арцаха относительно проектов жилищного обеспечения населения Арцаха, их поддержки при субсидировании арендной платы и других программ", - написал Бегларян.

Он пригласил всех заинтересованных лиц принять участие в митинге в целях совместного поиска решений текущих проблем армян Арцаха.