Вторник, 12 Марта 2024 10:20

АрмИнфо. Азербайджан будет применять силу против Армении - гарантии безопасности не являются сдерживающим механизмом для ограниченной эскалации. Подобного мнения придерживается сотрудники Института востоковедения РАН Сергей Мелконян.

Эксперт обратил внимание, что вчера была опубликована ежегодная оценка угроз со стороны разведывательного сообщества США. В нем содержится небольшая часть, посвященная армяно-азербайджанским отношениям.

В этом ключе Мелконян выделили наиболее важные на его взгляд детали.

По его словам, во-первых, напряженность в отношениях между Арменией и Азербайджаном сохранится, даже несмотря на то, что Баку удалось захватить Нагорный Карабах.

"Возможный конфликт между Арменией и Азербайджаном в 2024 г. может быть краткосрочным и ограниченной интенсивности.

Факторы, увеличивающие риск нового конфликта: готовность Азербайджана применять силу и военное давление для достижения целей; близкое расположение военных; отсутствие механизма прекращения огня и мирного договора", - отметил востоковед.

Вместе с тем он считает, что стремление Азербайджана получить "коридор" повышает риск применения военной силы.

"Отсюда выводы: Азербайджан будет применять силу против Армении. Гарантии безопасности не являются сдерживающим механизмом для ограниченной эскалации.

Наиболее вероятное направление удара - Тавуш для получения "анклавов". Если не будет жесткой реакции от внешних акторов Баку попробует пробить коридор максимально быстро.

Умиротворение агрессора не работает. Даже сдав Арцах и "анклавы" на переговорах, руководство Армении получит новую войну, схожую с сентябрем 2022 года, когда потеряли более 220 воинов и порядка 200 кв.км территории со стратегическими высотами", - резюмировал эксперт.