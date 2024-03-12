Вторник, 12 Марта 2024 10:04

АрмИнфо.Анонсированные со стороны Азербайджана интервью с представителями бывших властей Арцаха, которые были похищены и затем арестованы азербайджанским руководством, являются очередным актом попрания прав человека и демонстрации силы. Об этом говорится в заявлении инициативы "Мы есть".

"8 армян, которые занимали высокие государственные должности в Нагорном Карабахе, сегодня, фактически, являются заложниками в Азербайджане. Общеизвестно, что интервью с заложниками неприемлемо, оно проводится под давлением и никак не отображает реальные мысли и чувства интервьюируемого. Более того, подобные интервью нарушают ряд международных конвенций и соглашений.

Инициатива "Мы есть", решительно осуждая факт пленения и неподобающего отношения к экс-представителям властей Арцаха, обращается к международным структурам, имеющим соответствующие полномочия, с требованием принять срочные меры по предотвращению преступных действий со стороны Азербайджана.

Грубейшие нарушения международного гуманитарного права со стороны Азербайджана должны немедленно получить соответствующую оценку.

Призываем ООН, МККК, ОБСЕ, Совет Европы, ЕС и другие структуры предпринять действенные шаги по защите гарантированных на международном уровне прав удерживаемых лиц", - говорится в заявлении инициативы, поступившем в АрмИнфо.

Ранее азербайджанские СМИ анонсировали интервью с, удерживаемыми в плену, экс- президентом Арцаха Араиком Арутюняном и экс-командующим Армией обороны, генералом Левоном Мнацаканяном.