Вторник, 12 Марта 2024 10:03

АрмИнфо.Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), несмотря на вызывающие озабоченность настроения в части элит Армении, надеется на политическую трезвость руководства страны, Ереван остается союзником. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

"Не скрою, определенные события и настроения в части элит Армении вызывают озабоченность. Но мы надеемся на политическую трезвость политического руководства Армении и взвешенную оценку перспектив реализации различных сценариев в отношении организации. Подчеркну, Армения остается нашим союзником, все имеющиеся обязательства остаются в силе", - сказал генсек в ответ на вопрос ТАСС, ожидают ли в ОДКБ заявления от Еревана по поводу приостановки участия в организации.

"И я, и секретариат работаем в строгом соответствии с принятыми в организации регламентами и процедурами. Мы, разумеется, силами наших аналитиков и доступного им инструментария анализируем ситуацию вокруг Армении и во взаимоотношениях Армении с организацией", - добавил Тасмагамбетов.

Вместе с тем он констатировал, что Ереван в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ, но каких-либо официальных заявлений о приостановке членства Армении в организации не поступало.

"Ереван действительно в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ. Это решение Армении на данном этапе, и мы как международная организация уважаем любое решение суверенного государства. Тем не менее, деятельность организации продолжается в полном объеме, все процедуры соблюдаются в полном соответствии с нормативной базой ОДКБ. О принимаемых и принятых решениях секретариат информирует соответствующие структуры в Ереване в рабочем режиме. Относительно упомянутых заявлений официальных лиц Республики Армения отмечу, что в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства в организации", - сказал генсек организации.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24 заявил, что Ереван приостановил участие в ОДКБ. Он также не присутствовал на саммите ОДКБ в Минске. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжает контакты с Ереваном, чтобы прояснить заявления Пашиняна. В МИД РФ отметили, что Россия ожидает по этому поводу разъяснений от Армении по двусторонним каналам. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что динамика участия Еревана в мероприятиях ОДКБ снизилась, что не отвечает интересам дружественного армянского народа, и призвали обсуждать и устранять озабоченности в спокойном, доверительном диалоге.