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 Понедельник, 11 Марта 2024 21:29
Марианна Мкртчян

Армения передала Китаю лицо, обвиняемое в мошенничестве в особо крупных размерах

Армения передала Китаю лицо, обвиняемое в мошенничестве в особо крупных размерах

АрмИнфо.Армения передала Китаю лицо, находящееся в розыске со стороны китайских правоохранителей.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, соответствующее ходатайство китайской стороны было удовлетворено генеральным прокурором Армении Анной Вардапетян.

"Анна Вардапетян удовлетворила ходатайство компетентного органа Китайской Народной Республики. Разыскиваемый С.В., обвиняемый в совершении особо крупного мошенничества, передан властям Китая.

Это второй запрос об экстрадиции, удовлетворенный на основании "Договора об экстрадиции между Республикой Армения и Китайской Народной Республикой", вступившего в силу 18 марта 2023 года.

Первое ходатайство, удовлетворенное Генеральным прокурором РА, касалось Ж.Л., обвиняемого в организации нелегальной миграции. Последний был передан китайским властям в декабре 2023 года", - сообщили в ведомстве. 

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