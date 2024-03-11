Понедельник, 11 Марта 2024 21:29

АрмИнфо.Армения передала Китаю лицо, находящееся в розыске со стороны китайских правоохранителей.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, соответствующее ходатайство китайской стороны было удовлетворено генеральным прокурором Армении Анной Вардапетян.

"Анна Вардапетян удовлетворила ходатайство компетентного органа Китайской Народной Республики. Разыскиваемый С.В., обвиняемый в совершении особо крупного мошенничества, передан властям Китая.

Это второй запрос об экстрадиции, удовлетворенный на основании "Договора об экстрадиции между Республикой Армения и Китайской Народной Республикой", вступившего в силу 18 марта 2023 года.

Первое ходатайство, удовлетворенное Генеральным прокурором РА, касалось Ж.Л., обвиняемого в организации нелегальной миграции. Последний был передан китайским властям в декабре 2023 года", - сообщили в ведомстве.